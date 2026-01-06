黑桃资本第三只SPAC「BIIIU」将上市 寻AI及量子计算提升用户娱乐体验

新濠国际（200）主席何猷龙的家办黑桃资本宣布，旗下特殊目的收购公司（SPAC）「Black Spade Acquisition III」的首次公开发行1500万单位价格为每单位10美元，规模1.5亿美元（约11.7亿港元），预计于1月6日在纽约证交所上市交易，股票代号为「BIIIU」。

Black Spade Acquisition III每个单位由一股A类普通股，以及3分之1的可赎回认股权证组成，受限于一些调整，每一完整认股权证，均可以每股11.5美元的行使价格购买一股A类普通股。当构成有关单位的证券开始单独交易时，A类普通股和认股权证预计将在纽交所上市，股票代号分别为「BIII」和「BIIIW」。

探索数位资产在休闲娱乐产业机遇

该SPAC指，尽管可能在任何行业寻求业务合并， 但仍视生活品味及娱乐领域为其核心重点领域之一，尤其对该领域的用户体验如何被人工智能（AI）、机器人和量子计算的应用而提升感到特别鼓舞，期待进一步探索数位资产在休闲娱乐产业中日益被接受所带来的机遇。

前两次SPAC高层埋位

该公司的管理团队由执行主席兼联席行政总裁谭志伟、联席行政总裁兼首席财务官吴绳祖，以及联席行政总裁兼首席营运官Richard Taylor带领，皆曾担任黑桃资本旗下其他SPAC的执行董事或顾问，包括Black Spade Acquisition（BSAQ）及Black Spade Acquisition II（BSII）。

BSAQ在2023年8月与越南汽车制造商VinFast完成了价值230亿美元的企业合并，为当时有史以来以交易作价计算第三大的SPAC企业合并（de-SPAC）。而BSII于去年6月，即少于上市后10个月，与The Generation Essentials Group完成了价值4.88亿美元的企业合并。

Black Spade Acquisition III执行主席兼联席行政总裁谭志伟表示，该SPAC为2026年首批新股之一，以扩展其特殊目的收购公司系列。他称，黑桃在生活品味及娱乐领域的强大背景，以及自身商业网络和专业知识，构成了其第三个特殊目的收购公司的基石。