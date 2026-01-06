Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黑桃资本第三只SPAC「BIIIU」将上市 寻AI及量子计算提升用户娱乐体验

股市
更新时间：20:45 2026-01-06 HKT
发布时间：20:45 2026-01-06 HKT

新濠国际（200）主席何猷龙的家办黑桃资本宣布，旗下特殊目的收购公司（SPAC）「Black Spade Acquisition III」的首次公开发行1500万单位价格为每单位10美元，规模1.5亿美元（约11.7亿港元），预计于1月6日在纽约证交所上市交易，股票代号为「BIIIU」。

Black Spade Acquisition III每个单位由一股A类普通股，以及3分之1的可赎回认股权证组成，受限于一些调整，每一完整认股权证，均可以每股11.5美元的行使价格购买一股A类普通股。当构成有关单位的证券开始单独交易时，A类普通股和认股权证预计将在纽交所上市，股票代号分别为「BIII」和「BIIIW」。

探索数位资产在休闲娱乐产业机遇

该SPAC指，尽管可能在任何行业寻求业务合并， 但仍视生活品味及娱乐领域为其核心重点领域之一，尤其对该领域的用户体验如何被人工智能（AI）、机器人和量子计算的应用而提升感到特别鼓舞，期待进一步探索数位资产在休闲娱乐产业中日益被接受所带来的机遇。

前两次SPAC高层埋位

该公司的管理团队由执行主席兼联席行政总裁谭志伟、联席行政总裁兼首席财务官吴绳祖，以及联席行政总裁兼首席营运官Richard Taylor带领，皆曾担任黑桃资本旗下其他SPAC的执行董事或顾问，包括Black Spade Acquisition（BSAQ）及Black Spade Acquisition II（BSII）。

BSAQ在2023年8月与越南汽车制造商VinFast完成了价值230亿美元的企业合并，为当时有史以来以交易作价计算第三大的SPAC企业合并（de-SPAC）。而BSII于去年6月，即少于上市后10个月，与The Generation Essentials Group完成了价值4.88亿美元的企业合并。

Black Spade Acquisition III执行主席兼联席行政总裁谭志伟表示，该SPAC为2026年首批新股之一，以扩展其特殊目的收购公司系列。他称，黑桃在生活品味及娱乐领域的强大背景，以及自身商业网络和专业知识，构成了其第三个特殊目的收购公司的基石。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
10小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
9小时前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
4小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
2026-01-05 19:33 HKT
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
2026-01-05 21:15 HKT
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
12小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
13小时前