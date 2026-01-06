Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3新股公布派发结果 天数智芯「最难中」顶头槌最多2手

股市
明日再有3只新股暗盘交易，其中包括被称为「大模型第一股」、「AI六小虎」之一的中国人工智能公司智谱 （2513）、 「国产GPU四小龙」之一的天数智芯（9903），以及手术机器人公司精锋医疗（2675），当中以天数智芯「最难中」，即使顶头槌也最多只能有2手。

天数智芯乙头稳获1手

据市场消息指出，天数智芯以144.6元定价，申购4万股（乙头）才可稳获1手；值得留意的是，投资者认购乙头至顶头槌（4万股至127.16万股），最多也只是中1至2手（100至200股）。

精锋医疗9万股可稳获1手

精锋医疗以43.24元定价，申购9万股可稳获1手，甲尾（10万股）最多可中2手；认购乙头（20万股）也是中1至2手；至于顶头槌（138.61万股）则最多可中5手（500股）。

智谱2万股已可稳获1手

智谱方面，以116.2元定价，申购2万股已可稳获1手，甲尾（4万股）中1至2手；认购乙头（5万股）也是中1至2手；至于顶头槌（93.55万股）则最多可中13手（1300股）。

