法兴料国指今年最牛见10800点 去年证轮成交大升55% ATMX引伸波幅3年新低

股市
更新时间：16:11 2026-01-06 HKT
发布时间：16:11 2026-01-06 HKT

法兴银行发布2026年港股窝轮及牛熊证市场展望，该行预期，今年国指最乐观情况下，有望见10800点，潜在升幅达16.8%；沪深300指数见5300点，潜在升幅为10.6%。另外，该行指2025年全年窝轮及牛熊证总成交额逾4.49万亿元，按年大升55%，创2021年以来新高，占大市成交约7.3%。

沪深300指数潜在升幅逾一成

法兴银行预期，MSCI中国指数今年基本目标是95点；乐观和悲观情况下则分别见104点和68点水平。该行指出，今年国指基本情况下，目标价为10000点，乐观和悲观情景则分别为10800点和7100点；沪深300指数基本预测则为4950点，乐观和悲观预测分别是5300点和3650点。

周翰宏：企业盈利成股市推动力 吁增持中资股

法兴上市产品销售部董事周翰宏表示，企业盈利增长将会成为股市向上的主要推动力，而非单纯憧憬。港股方面，他认为中国通缩压力近期缓和，市场对于中国经济渐趋乐观，维持中资股「增持」看法，并对港股今年走势持乐观态度。

他续指，港股「ATMX」平均引伸波幅已跌至3年低位，投资者或可在适当的时机部署窝轮，「有机会『赚价、赚波幅』°」

美股方面，周说，标指今年目标是7300点，潜在升值5.8%，指出AI驱动的美企盈利增长仍然可观，而除「科技七雄」外，投资者焦点或扩散至更多受惠AI企业。

