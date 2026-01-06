Memory缺货到这个程度 是否仍值得继续追入storage股｜莫灏楠

Memory缺货去到呢个位，到底仲值唔值得继续追入storage股？

老实讲，大家都知memory系全球最难赌嘅行业之一。电子产品每隔几年就转一次周期，用嘅memory类型又唔同，前几年仲试过严重产能过剩。

但过去一年memory价格大升，最核心原因就系AI晶片要用HBM（高频宽记忆体）。需求大到夸张，NVIDIA基本上包起晒SK海力士嘅产能，叫佢专心做HBM。

结果SK本身做consumer memory嘅产能全部被迫转晒去HBM；Micron同Samsung都系咁做，令到无论系AI data center定consumer electronics，市场上嘅memory都系严重短缺。

琴晚（1 月 5 日），几间大storage厂都出嚟讲要加价 70%。无可否认，memory系真系入咗一个超级周期。 但问题系：memory本身周期性极强、产能弹性又大、技术门槛相对低，咁嘅产品系咪真系可以长期卖到靓价？ 按以往经验，一旦两三年后算力需求开始满足，最先跌价嘅永远系memory。

因为周期太强，memory股几乎注定长期低估值，股价波幅又大。毛利率喺高峰同低谷可以差 40%。股价升时非常凶猛，跌时更加残暴，基本上同资源股冇乜分别。

与其take咁高risk，咁会唔会应该反过来谂？ 既然memory缺货、HBM又一定要扩产，memory厂其实系焗住要加机、加capex。与其高追超级周期性嘅storage股，倒不如睇吓半导体设备股——唔需要赌 memory价格预期会唔会继续升，但设备一定要买，capex一定要加。 设备股嘅确定性，可能仲高过追storage股。

究竟系边只？唔开估住，自己做做功课啦。