法美生科公司TheraVectys拟赴港IPO 或打破行业常态

更新时间：15:55 2026-01-06 HKT
发布时间：15:55 2026-01-06 HKT

据彭博引述消息报道，专注于免疫疗法的法国暨美国生物科技公司TheraVectys SA正考虑在香港进行首次公开募股（IPO），最快可能于今年内进行，此举对于非中国背景的生物科技公司而言实属罕见。

过往生科股倾向欧美市场上市

该公司正与顾问机构合作，探讨筹集数亿美元资金的潜在上市计划，但尚未做出最终决定。一旦TheraVectys成功在港上市，将打破行业常态，主因过往非中国的生物科技公司通常选择在产业更为成熟的欧美市场上市。

然而，中国在创新领域正日益挑战西方的传统主导地位，并重塑全球生物科技产业格局。随著生物科技类股上涨，以及中国制药商在港成功上市的例子，香港市场的吸引力正持续上升。

彭博汇编数据显示，去年香港医疗保健领域的股票发行募资总额约达130亿美元，其中主要来自生物科技公司的IPO及后续增发。恒生生物科技指数在过去12个月内亦大幅上涨82%。

TheraVectys主要开发慢病毒载体，用于预防和治疗癌症及其他疾病，其投资者包括Tethys Invest SAS，为欧莱雅集团继承人Francoise Bettencourt Meyers及其家族的投资公司。

