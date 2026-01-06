北水回归后 未见沉重沽压｜古天后

1月6日，大致天晴及干燥，早上天气寒冷。美股隔晚显著造好，石油、科技及金融股有追捧，道指高开93点后，升幅扩大至最多827点，再创历史新高49209；收市亦创历史新高，收市升594点或1.23%，报48977；标指升43点或0.64%，报6902；纳指升160点或0.69%，报23395。

油价料不会持续高企

美国总统特朗普表示，美国石油公司未来将大举参与委内瑞拉石油业发展，相关股份有追捧，埃克森美孚及康菲石油（ConocoPhillips）股价收市齐升逾2%；雪佛龙升5.1%，为表现最强道指成份股；石油服务公司SLB、Baker Hughes及哈利伯顿（Halliburton）升幅介乎4.1%至9%。

市场目前正评估委国局势对国际油价影响，纽约期油反复上升1.74%，收报每桶58.32美元，布兰特期油涨1.66%，收报61.76美元。不过料油价不会持续高企，原因系委国目前占石油总供应量有限，难以动摇整体油价供应及价格。百达资产管理（Pictet）高级投资顾问Christopher Dembik指出，委内瑞拉局势对经济影响太小，不足以对股市造成压力，对油价影响同样微不足道。

其他股份表现中，Nvidia一度升2.5%，收市倒跌0.4%；Tesla曾升3.1%，亚马逊升2.9%。半导体股继续受追捧，荷兰半导体设备ASML于美国ADR升5.5%。药厂Amgen回吐2.1%，为跌幅最大道指成份股。金融股做好，高盛升3.7%，摩根大通反弹2.6%。

美国10年期债息曾跌4.1个基点，至4.15厘，对息口较敏感2年期债息跌2.8个基点，至3.449厘。加密货币「一哥」比特币最多升3.9%，至94,706美元，为3星期高位，但比特币库藏公司Strategy因早前比特币大幅调整，公布第四季录得174.4亿美元巨额账面亏损。

恒指向上挑战26800至27000

港股经过上周五急升后，昨日好淡角力，恒生指数高开22点后，早段曾跌82点见26256低位后，一度回升至107点见26445高位，但其后升幅收窄，至收升仅升8点，报收26347。北水回归下，成交额大幅上升至2,834亿元。昨日成交额大幅回升，但未见指数及重磅股有沉重沽压，大市反而于高位整固，港股市底仍偏强，加上人民币强势下，内地股市继续走强，料港股有望进一步上升。至夜期时段，美股做好，道指盘中一度升827点，创纪录新高，收市升594点报收49209，亦创收市新高；标指跟纳指同告上升，带动夜期及ADR回勇，按比例计算，恒指升逾26500水平。今早黑期亦于26500水之上徘徊，料今早大市高开。

目前市况资金仍充裕，指数权重科技股亦由弱转强，加上传统股继续做好，料港股可进一步向上挑战26800至27000水平，即向保力加通道顶部进发。至于下方首个支持为26200水平，下一支持为25950至26000，即50及100日线所在，只要大市守稳于此两线之上，升势可持续。

古天后