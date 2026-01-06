Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开155点 快手再升近2% 心动拟回购涨4%｜港股开市

股市
更新时间：09:27 2026-01-06 HKT
发布时间：09:27 2026-01-06 HKT

美国上月ISM制造业指数由48.2降至47.9，连续10个月低于50水平，并创2024年以来最大降幅。不过，经济数据欠佳反刺激减息预期，美股三大指数周一全线向上，其中道指升594点或1.23%，报48977点；标指升43点或0.64%，报6902点；纳指升160点或0.69%，报23395点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.49%至7898点。

金价银价向上 油价反弹

在地缘政治局势升温下，金价周一升逾2.6%，报4449美元；银价亦升逾5%，报76.6美元。油价亦见反弹，其中纽约期油升约1.7%，报58.32美元；布兰特期油则升1.7%，报61.76美元。

港股走势方面，恒指今早高开155点，报26502点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）跌1.2%；腾讯（700）升0.4%；美团（3690）升0.8%；京东（9618）升1.1%；小米（1810）则跌0.3%。至于昨日急升的快手（1024），今早再升1.7%。

国航国泰开市双双向下

个股消息中，国航（753）公布，全资附属公司Easerich配售约1.08亿股国泰（293）股份，占国泰已发行股份约1.6%，每股配售价12.22元，较国泰上日收市价13.09元折让6.6%，涉资约13.2亿元。该股开报7.09元，跌0.84%；国泰亦跌0.53%至13.02元。`

相关文章：国航拟折让近7%减持国泰航空 涉资逾13亿

舜宇拟分拆车载相关光学业务

此外，舜宇光学（2382）公布，正考虑分拆车载相关光学业务，并在本港联交所主板独立上市。该股开报68.8元，升1.6%。

心动拟回购最多4亿元公司股份

至于心动公司（2400）拟回购最多4亿港元公司股份，回购期直至今年6月4日。该股开报68.85元，升4%

北水动向方面，昨日净买入港股187.23亿元，盈富基金（2800）、快手（1024）及小米（1810）分别获净买入68.26亿元、15.56亿元及10.19亿元；相及，腾讯（700）及中移动（941）分别遭净卖出9.19亿元及4.06亿元。   

