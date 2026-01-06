恒指半日升468点 汇控腾讯领涨 2026年已累升1185点 专家看好7只股｜港股开市

1205：在美国减息预期升温下，恒指今早高开155点后，越升越有，曾升511点至26858点，半日收报26815点，升468点或1.78%，成交1626亿元；若以2026年计，3个交易日已累升1185点或4.62%。科指方面，半日收报5868点，升126点或2.21%；今年累升352点或6.39%。

中国宏桥及京东健康冠蓝筹

重磅蓝筹股中，汇控（005）半日升逾3%，连同腾讯（700）升逾2%及平保（2318）大升5%，合力领涨大市，3只股份已为恒指进账156点。单计股价变幅，中国宏桥（1378）及京东健康（6618）更分别升6.4%及6.1%，为半日表现最佳蓝筹，龙湖（960）及紫金（2899）亦各升5.8%及5%。

贵金属及比特币相关股炒上

委内瑞拉政局突变后，贵金属市场获看好，除了金价及银价外，伦敦铝价亦企于3,000美元大关之上。铝业股中，除了中国宏桥外，创新实业（2788）半日升7.7%，中铝（2600）则升2.8%。黄金股方面，招金（1818）半日升逾7%，山东黄金（1787）升逾4%，紫金黄金国际（2259）则升3.6%。至于中国白银集团（815）亦升1.35%。

此外，比特币亦见受惠，更一度反弹至9.48万美元，最新则回落至9.38万美元水平；惟相关概念股继续炒上，其中国泰君安国际（1788）及金涌投资（1328）大升逾12%；蓝港互动（8267）升一成；博雅互动（434）则仅升0.5%。

内险股普遍向上 国寿升逾4%

另一方面，内险股普遍向上，除了平保（2318）之外，国寿（2628）半日升4.2%；中国太平（966）及新华保险（1336）升4%；中国财险（2328）亦升3.3%。消息面上，近日国家金融监督管理总局数据显示，去年首11个月保险业总计实现保费收入57,629亿元，按年增长7.6%。其中，人身险公司实现保费收入41,472亿元，按年增长9.1%；财险公司实现保费收入16,157亿元，按年增长3.9%。东吴证券认为，2026年市场需求依然旺盛，保险产品预定利率仍高于银行存款，相对吸引力仍然明显，对新单保费和NBV增长持乐观预期，同时分红险占比继续提升有助于进一步优化负债成本

李在镕买Labubu 泡泡玛特向上

个股消息中，据内媒《快科技》报道，三星电子会长李在镕昨午（5日）身穿休闲服装在北京京东MALL双井店现身购物，并购买了一个Labubu玩偶。值得留意的是，泡泡玛特（9992）股价已连升第三日，今早曾升近6%至207.4元；半日报201.2元，续升逾2.5%。

相关文章：三星会长李在镕据报北京行商场买Labubu

国航减持 国泰股价半日跌逾3%

此外，国航（753）公布，全资附属公司Easerich配售约1.08亿股国泰（293）股份，占国泰已发行股份约1.6%，每股配售价12.22元，较国泰上日收市价13.09元折让6.6%，涉资约13.2亿元。国航今早股价曾升0.5%至7.19元，截至中午报7.16元，续升约0.14%；国泰股价则向下，中午以近全日低位收市，报12.62元，跌约3.6％。

相关文章：国航拟折让近7%减持国泰航空 涉资逾13亿

舜宇拟分拆车载相关光学业务

舜宇光学（2382）亦公布，正考虑分拆车载相关光学业务，并在本港联交所主板独立上市。该股今早曾升逾3%至69.95元，其后回落，半日报67.15元，跌0.9%。

心动拟回购最多4亿元公司股份

至于心动公司（2400）拟回购最多4亿港元公司股份，回购期直至今年6月4日。该股今早高开4%后升势持续，最多曾升近9%，半日收报70.25元，续升逾6%。

温杰：恒指可上试28980点

香港股票分析师协会理事温杰表示，对港股前景抱审慎乐观态度，预期在盈利带动下，港股可上试28980点。但他提醒，投资者仍要留意内地财政政策、美国减息进程及地缘政治风险；他补充，要特别留意美国通胀，并有机会是黑天鹅之一。

板块表现方面，他看好科技股、生物科技、新能源、内需、内银、电讯，及黄金，并点名看好7只股票的上半年表现，包括腾讯（700）、信达生物（1801）、安踏体育（2020）、宁德时代（3750）、工商银行（1398）、中移动（941）及价值黄金（3081）。

—————

0930：美国上月ISM制造业指数由48.2降至47.9，连续10个月低于50水平，并创2024年以来最大降幅。不过，经济数据欠佳反刺激减息预期，美股三大指数周一全线向上，其中道指升594点或1.23%，报48977点；标指升43点或0.64%，报6902点；纳指升160点或0.69%，报23395点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.49%至7898点。

金价银价向上 油价反弹

在地缘政治局势升温下，金价周一升逾2.6%，报4449美元；银价亦升逾5%，报76.6美元。油价亦见反弹，其中纽约期油升约1.7%，报58.32美元；布兰特期油则升1.7%，报61.76美元。

港股走势方面，恒指今早高开155点，报26502点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）跌1.2%；腾讯（700）升0.4%；美团（3690）升0.8%；京东（9618）升1.1%；小米（1810）则跌0.3%。至于昨日急升的快手（1024），今早再升1.7%。

北水动向方面，昨日净买入港股187.23亿元，盈富基金（2800）、快手（1024）及小米（1810）分别获净买入68.26亿元、15.56亿元及10.19亿元；相及，腾讯（700）及中移动（941）分别遭净卖出9.19亿元及4.06亿元。