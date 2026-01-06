国航拟折让近7%减持国泰 太古持股被动上升 申豁免强制全面收购

【国泰/国泰航空/国航】国航（753）公布，全资附属公司Easerich配售约1.08亿股国泰（293）股份，占国泰已发行股份约1.6%，每股配售价12.22元，较国泰上日收市价13.09元折让6.6%，涉资约13.2亿元。完成后，假设国泰已发行股份总数没有其他变动，公司通过其全资附属于国泰的持股量由28.72%降至27.11%。是次减持导致国泰大股东太古（019）股权比例被动显著上升，触发强制全面收购，太古已提出豁免申请。

受消息影响，国航今早股价曾升0.5%至7.19元，截至中午报7.16元，续升约0.14%；国泰股价则向下，中午以近全日低位收市，报12.62元，跌约3.6％。

国航称国泰持股将维持合理水平

中国国航表示，将以每股12.22元，向第三方投资者配售国泰逾1.08亿股份，作价较国泰前收市价13.09元，折让6.6%。国航指出，经公司财务部门测算，本次股份出售预计实现税前利润约1.82亿元人民币（不考虑交易费用、其他综合收益、增值税及附加的影响；且港币兑人民币汇率按1：0.90141计算），最终以公司经审计的财务报表所载为准。

国航指出，减持国泰不会对其未来财务状况和经营成果造成重大影响，而是次股份出售完成后，国航对国泰航空的持股将继续维持在合理水平。该集团指出，仍为国泰航空的重要战略股东，「持续看好国泰航空的发展前景，对国泰航空的支持不变。」

太古持股比例增至47.65%

另一方面，由于早前国泰第三大股东卡塔尔航空，将悉售国泰9.57%持股，连同今次国航减持，间接令太古股权提升。太古的持股比例从目前43.09%，将增至47.65%，大增4.56个百分点，超过《收购守则》的2%「自由增购率」门槛，触发强制性要约，太古已提出豁免申请。

至于国航的持股比例原定由目前28.72%，降至27.11%，但当卡塔尔航空售股后，将增至29.98%。太古与国航一向有股东协议，两者在国泰的持股将调整为77.63%，早前已表明会申请强制性要约豁免。

值得注意的是，在卡塔尔航空完成出售持股前，国航曾签订不可撤回契约，承诺国航附属公司及其各自代名人，将不会出售、转让、处置、押记、质押任何国泰股份。有关契约因此修订至涵盖国航减持后的持股。

国泰早年收购港龙 引入国航作股东

中国国际航空于1988年成立，是中国内地最具规模的航空公司之一，以北京为基地提供环球航班服务，航线遍及东南亚、欧洲及澳洲。2004年国航在港上市，国泰当时以策略投资者身份认购10%的国航H股。

国泰航空于2006年全面收购港龙航空，并与国航、太古及中信泰富等国泰航空主要股东达成重整安排，当时国泰动用40.7亿元增持国航股权，国航则以53.9亿元购入国泰股权，令国航与国泰形成交叉持股关系。

2009年，国航斥资63.35亿元向中信泰富购入4.9亿股国泰股权，相等国泰12.5%已发行股本，太古则斥资12.13亿元购入2%国泰股权，交易完成后，国航于国泰的持股量由17.49%升至29.99%，太古的持股量由39.97%升至41.97%。



