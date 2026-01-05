美股未受委内瑞拉局势影响 道指升逾500点创新高 Nvidia升逾2%

美军突袭委内瑞拉，并逮捕该国总统马杜罗夫妇，未有令股市过分反应，道指升逾500点，创历史新高。

道指报48902点，升520点；标指报6902点，升44点；纳指报23451点，升196点或0.8%。

油价倒升 白银急弹5%

油价靠稳，纽约期油一度跌1.8%，其后转升1%，报每桶58.09美元。贵金属急剧反弹，现货金报每盎司4439美元，升2.4%；现货银高见每盅司76.72美元，大升5.4%。美元指数亦转强，报98.86，升0.4%。

憧憬投资委内瑞拉油厂 雪佛龙曾飙6%

市场憧憬委内瑞拉石油资产控制权有变，雪佛龙（CVX）一度飙升逾6%，其后升幅收幅至3%；埃克森美孚（XOM）亦升曾升逾2%。

Tesla升逾3% 记忆体股造好

晶片及记忆体股造好，Nvidia（NVDA）升逾2%；英特尔（INTC）涨逾6%；美光科技（MU）一度升3%。其他科技股方面，特斯拉（TSLA）亦升逾3%；亚马逊（AMZN）升逾2%。但微软一度转跌。

瑞银：过去重大事件后一周 标指平均仅跌0.3%

瑞银引述数据指出，过去发生的11宗重大地缘政治事件，标指其后一周平均仅下跌0.3%，而往后12个月则平均上涨7.7%，并指「市场历来都能对重大事件视而不见，例如美国轰炸伊朗。」

专家：事件迅速解决 投资者应加大配置股市

Freedom Capital Markets首席市场策略师Jay Woods表示，就算委内瑞拉局势的消息成焦点新闻，有机会令市场波动，但至今整体市场似乎未受太大影响，相信因事件迅速解决，而且升级风险不大，暂时缓解投资者的紧张情绪。

瑞银金融服务全球股票主管Ulrike Hoffmann-Burchardi就指出，虽然委内瑞拉局势或对市场震荡，尤其是石油市场，但相信投资者仍关注基本面，该行预计MSCI全球所有国家指数在2026年及2027年的盈利增长将接近10%，意味股市具吸引力，有助今年进一步上扬。她说：「如果投资者资产配置仍不足，建议应该将多余现金、债券或高收益信贷资产，重新配置到股票上。」