恒指半日跌21点 阿里涨2% 快手升近一成 多只生科技向上｜港股开市

恒指今早高开22点后，随即倒跌，最低曾跌82点至26256点，虽然其后一度回升，并高见26445点，但临近中午再度转跌，半日跌21点或0.08%，报26316点，成交1,555亿元。科指方面，半日跌10点或0.18%，报5726点。

蓝筹股中，阿里（9988）及快手（1024）分别升2.3%及9.7%，连同平保（2318）升3.2%，合力支撑恒指；相反，小米（1810）跌2.5%，中海油（883）及网易（9999）亦分别跌3.5%及2.7%，拖累了大市。

快手可灵AI合作伙伴申港上市

消息面上，快手可灵AI合作伙伴蓝色光标（300058）上周二（30日）再次在港递交招股书。同时，根据SensorTower数据显示，截至上周五（2日），快手可灵AI在韩国所有图形和设计类应用中排名第一，在美国、土耳其、越南等市场亦名列前十名。

单计股价变幅，除了快手外，信达生物（1801）亦升6.3%，为半日表现最佳蓝筹之一；内房股亦见受捧，华润置地（1109）及龙湖（960）分别升5.7%及5.4%。此外，周大福（1929）亦升5%。

第44届JPM大会快举行

另一方面，第44届JP摩根医疗健康大会（JPM）将于1月12日至15日在三藩市举行，预计吸引逾8,000名全球参与者。中信建投证券认为，内地上市药企正迎来创新收获期，呈现「自主研发+海外BD」双轮驱动格局，而JPM大会更将成为展示临床数据、洽谈海外合作的核心舞台。

除了信达生物外，多只生科技向上，其中昭衍（6127）及圣诺（2257）升逾11%，映恩（9606）亦升11%，歌礼（1672）亦升逾8%，科伦博泰（6990）则升7.8%。

-----

美国活捉委内瑞拉总统夫妇，将吓窒全球金融市场，分析指港股有机会低开，而「三桶油」股价或会受压。恒指今早高开22点，报26361点。

中石油98年已进军委内瑞拉市场

对于港股来说，受委内瑞拉事件直接影响的，自然包括中资石油公司。根据中石油（857）的官网显示，该公司于1998年进军委内瑞拉市场，目前在当地的油气投资项目主要有陆湖勘探开发项目、苏马诺油田开发项目、奥里乳化油项目和奥里诺科重油项目，该股开报8.41元，跌1.29%。至于对油价表现更敏感的中海油（883），开市报21.28元，跌2.65%。

中石化（386）则参与在委内瑞拉的POSA项目和胡宁8区块项目。值得留意的是，中石化于2017年与委内瑞拉国家石油公司有诉讼，最后就未付帐单达成和解，中石化获赔偿逾1亿元人民币。该股开报4.66元，跌0.85%。

黄金相关股则向上，其中山东黄金（1787）及紫金黄金国际（2259）升逾1%，招金（1818）升0.9%；灵宝黄金（3330）升0.8%；紫金矿业（2899） 则升0.2%。此外，中国白银集团（815）亦升1.35%。

国家大基金持股中芯增至逾9%

个股消息中，中芯（981）日前同意向国家积体电路基金发行3.57亿股股份，令国家积体电路基金在中芯H股持股比例从4.79%提升至9.25%，持股比例接近翻倍；该股开市报75.8元，升0.9%。

据彭博报道，委内瑞拉曾为重要的产油国，但过去20年的产量大跌，目前占全球供应量不足1%。A/S Global Risk Management首席分析师Arne Lohman Rasmussen估计，布兰特原油开盘时每桶价格只会轻微上升1至2美元或更低。

黄德几：油价长远或会回落

盈立证券研究部执行董事黄德几认为，地缘政治局势升温将刺激油价、金价和银价会向上，但长期来看油价或会回落，因为美国石油公司将会进驻委内瑞拉。光大证券国际证券策略师伍礼贤亦认为，油价会短线反弹，但弱势未扭转下，升幅不会特别大。

恒指或借势回吐 本周上升机会不大

港股表现方面，黄德几表示是次美国与委内瑞拉的风波将会影响金融市场，中国曾向委内瑞拉贷款，加上中国的石油公司与委内瑞拉有合作，不排除港股今日会借势回吐，低开约300点，约上周五升幅的一半，而三桶油可能下跌。本周恒指有机会以26300点作为主轴上落，上升的机会不大。

伍礼贤表示，恒指夜期上周六表现理想，但委内瑞拉事件对亚太市场未必是好的事，预计港股以调整为主，本周于25500至26500点徘徊，如果恒指可以守住26000点，才可以确保恒指上周的突破是有效。