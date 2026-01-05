百度破位剑指几多｜唐牛

港股红盘高开高收，大升逾700点，可谓皆大欢喜。但要留意，当日A股休市，少了北水这个因素，今日复常始见真章。

昆仑芯上市惹憧憬

百度（9888）宣布，于1月1日，昆仑芯已透过其联席保荐人以保密形式向香港联交所提交上市申请表格（A1表格），以申请批准昆仑芯股份于主板上市及买卖。消息一出，百度股价急升近一成，收报143.8元。

券商富瑞发表报告指，分拆昆仑芯旨在彰显其价值、提升市场能见度，同时将释放百度在AI驱动业务领域的潜在价值，故上调目标价，由154港元升至176港元。

从图表出发，百度已升穿去年10月高位，下一步剑指160元，候回试130至135元吸纳，跌穿120元止蚀。

