宇树科技传A股IPO绿色通道被叫停 「泡沫太大要降温」 仍可排队上市

更新时间：18:28 2026-01-04 HKT
发布时间：18:28 2026-01-04 HKT

「杭州六小龙」之一的人形机械人企业宇树科技，据报其A股上市「绿色通道」已被叫停，但仍可进行正常上市流流程。宇树科技未回应报道。

内媒消息：宇树完全符合上市资格

内媒《网易科技》引述消息人士指出，宇树科技A股上市的绿色通道遭叫停，主要由于「国家希望能够机器人赛道降降温，泡沫太大了。」但报道指，此举并不意味煞停宇树上市，该企完全符合上市资格，仍可走自然流程排队上市。

上市「绿色通道」是一种优化审核流程、缩短上市时间的机制，监管当局通过优先处理、简化程序等方式提升效率。

去年11月完成上市辅导工作

中证监网站显示，宇树科技于去年11月中已完成上市辅导工作，并拟申请在境内上市，中信证券为其辅导机构。《星岛环球网》早前引述业内人士表示，宇树自去年7月7日签署辅导协议到完成流程，仅花132天，远低于A股通常6至12个月的辅导周期，如下一阶段的中证监「验收」不涉及辅导机构补充和修改资料，一般一个月内就能够提交招股书。

