《沽注一掷》原型指Tesla遭严重高估 只是一只「迷因股」

据外媒《Business Insider》引述电影《沽注一掷》（The Big Shot）3名主角原型之一的Porter Collins指出，Tesla估值犹如存在自己的世界中，并非基于任何特定行业的基本面，而且是标普500指数中最被高估的股份，甚至只是一只「迷因股」（meme stock）。

报道指出，Tesla持续成为市场焦点，其股价已较去年4月低位升近一倍，但这波升幅却是在销售下滑的背景下出现，而且Tesla已不再是全球最大的电动车制造商，引发投资者对其股价合理性出现争论。

预测PE远高于Nvidia

Collins则认为，Tesla股价远远超过其盈利能力所能支撑水平，并举例指科技巨头英伟达（Nvidia）股价明年预测PE约45倍，但Tesla股价明年预测PE几乎是300倍。他又指，「Tesla就是一只迷因股，大家追随马斯克，认为他将推出具有世代影响力的产品，虽然他可能会、也可能不会，但这就是现在大家下注的理由」。

