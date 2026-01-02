周大福创建第二阶段收购uSmart失效 持股维持13%

周大福创建（659）公布，原定斥10.25亿元收购uSmart约43.93%权益的协议，在第二阶段已失效，最终仅持有uSmart约13.05%股权。

原拟斥10亿购近44%股权

周大福创建去年3月公布，拟分两阶段向郁智凯、周大为、郭炎及徐征收购uSmart合共43.93%权益，作价合共10.25亿元，uSmart持有盈立证券等业务。集团去年11月曾宣布完成第一阶段收购，当时已持有uSmart 13.05%权益，原定第二阶段收购30.88%股权，将持股提升至43.93%，并须于去年12月底前完成。

惟该集团指，截至去年12月31日，第二阶段交易先决条件未获达成或豁免，订约各方亦未能达成延长截止日期的协议，相关买卖协议已失效，且不再具有效力。

周大福创建： 评估其他合作及安排

周大福创建表示，目前继续持有uSmart约13.05%股权，按权益会计法将其财务业绩作为联营公司入帐，会继续与相关订约方探讨交易失效后的后续步骤，并评估其他合作及安排。

