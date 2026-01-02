Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

壁仞科技首挂一度升近1.2倍 一手帐赚4656元 陈茂波等官员出席上市仪式

股市
更新时间：11:06 2026-01-02 HKT
发布时间：11:06 2026-01-02 HKT

今年首只新股壁仞科技（6082）今日挂牌旗开得胜，较上市价19.6元高开82.1%，报35.7元，曾冲高见42.88元，大升近1.2倍，以该水平计，一手200股账面赚4656元，暂报35.24元，升79.7%。该股吸引多个政府高官出席挂牌仪式撑场，但均未有发言，包括财政司司长陈茂波、财库局局长许正宇、创新科技及工业局局长孙东，以及创新科技及工业局副局长张曼莉。另港交所（388）主席唐家成、港交所行政总裁陈翊庭、证监会主席黄天祐，以及证监会投资产品部执行董事蔡凤仪亦有出席。

多名政府官员出席壁仞科技上市仪式。 刘骏轩 摄
多名政府官员出席壁仞科技上市仪式。 刘骏轩 摄
壁仞科技（6082）今早高开82.1%。 刘骏轩 摄
壁仞科技（6082）今早高开82.1%。 刘骏轩 摄

管理层：港对硬科技、跨领域重视和支持

壁仞科技主席、执行董事兼首席执行官张文致辞指，作为香港首批重点领域的高科技企业，公司感到香港对于硬科技、跨领域的重视和支持，香港良好的营商环境和全球资本的高效对接，对于硬科技及其他公司在港发展很重要。公司在过去6年经历风风雨雨，上市并非终点，而是一个全新的开始，将更积极投入技术创新，更踏实做好企业经营，为股东、员工和社会创造长期价值。

壁仞科技为内地图形处理器（GPU）初创公司，公开发售超购2346.5倍，一手中签率5%，认购甲组的250手便稳中一手，有501张「顶头槌飞（认购30962手）」，每张获发13手，而国际配售超购近25倍。

壁仞科技公开发售超购2346.5倍，一手中签率5%。 刘骏轩 摄
壁仞科技公开发售超购2346.5倍，一手中签率5%。 刘骏轩 摄
壁仞科技向港交所致送纪念品。 刘骏轩 摄
壁仞科技向港交所致送纪念品。 刘骏轩 摄

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
21小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
12小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
16小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
13小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
15小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
20小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
21小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
23小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
17小时前
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
2小时前