壁仞科技首挂一度升近1.2倍 一手帐赚4656元 陈茂波等官员出席上市仪式

今年首只新股壁仞科技（6082）今日挂牌旗开得胜，较上市价19.6元高开82.1%，报35.7元，曾冲高见42.88元，大升近1.2倍，以该水平计，一手200股账面赚4656元，暂报35.24元，升79.7%。该股吸引多个政府高官出席挂牌仪式撑场，但均未有发言，包括财政司司长陈茂波、财库局局长许正宇、创新科技及工业局局长孙东，以及创新科技及工业局副局长张曼莉。另港交所（388）主席唐家成、港交所行政总裁陈翊庭、证监会主席黄天祐，以及证监会投资产品部执行董事蔡凤仪亦有出席。

多名政府官员出席壁仞科技上市仪式。 刘骏轩 摄

壁仞科技（6082）今早高开82.1%。 刘骏轩 摄

管理层：港对硬科技、跨领域重视和支持

壁仞科技主席、执行董事兼首席执行官张文致辞指，作为香港首批重点领域的高科技企业，公司感到香港对于硬科技、跨领域的重视和支持，香港良好的营商环境和全球资本的高效对接，对于硬科技及其他公司在港发展很重要。公司在过去6年经历风风雨雨，上市并非终点，而是一个全新的开始，将更积极投入技术创新，更踏实做好企业经营，为股东、员工和社会创造长期价值。

壁仞科技为内地图形处理器（GPU）初创公司，公开发售超购2346.5倍，一手中签率5%，认购甲组的250手便稳中一手，有501张「顶头槌飞（认购30962手）」，每张获发13手，而国际配售超购近25倍。

壁仞科技公开发售超购2346.5倍，一手中签率5%。 刘骏轩 摄

壁仞科技向港交所致送纪念品。 刘骏轩 摄