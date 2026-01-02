今年港股有望挑战三万关｜古天后

1月2日，大致天晴及干燥，早上寒冷。2025年过去，环球整体投资市场普遍做好，贵金属市场更牛气冲天，虽然第四季股市风头被贵金属市场盖过，但总括全年，本地投资者最关心嘅港股、美股及A股市场，全年均有不俗进帐。展望2026年，中港股市料慢牛可持续，美股估值虽高，但有望持续减息下，经济下行风险有限，只要AI行业发展持续，企业盈利表现理想，美股仍有机会更上一层楼，带动港股挑战三万大关。

美股于最后一个交易日偏软，不过全年累计，道指升12.97%；标指及纳指则分别升16.39%及20.36%，展望今年，美股仍要视乎盈利增长动力，不过以估值计算，美股目前估值并不便宜，料即使今年再有升幅，指数或只有10%至最多15%左右升幅。惟美股暂时仍保持理想流动性，料美股可稳中慢升，但仍要留意地缘政治关系，及特朗普关税政策有否重大改变，因目前关税方面仍有司法程序进行中，料第一季将有结果。市场将对关税官司料有颇大反应，或对环球股市带来震荡。今年美股更重视选股，个别股份及主题板块表现，今年美股以稳守突击为主，不能过份进取。

全年料继续为慢牛格局

虽然中央于2025年底已公布新一年财政刺激措施，但暂未见对惊喜，港股于大除夕反而受压，周三半日市跌恒生指数跌224点，报收25630，12月累跌0.88%，连跌三个月，整个2025年第四季则累跌1225点或4.56%，为2024年底以嚟，首次全季累跌，不过总括全年，恒指于去年累计升5570点或27.77%，连升两年，亦为2017年以嚟全年计最大升幅。展望今年，美国货币政策有望维持较为宽松，不过美联储局对减息步伐仍存分歧，暂难提振港股气氛，加上地缘政治局势仍紧张，港股于第一季料较为反复，全年港股料继续为慢牛格局，年内仍有机会挑战三万大关。至于今日开局，则视乎内地股市走势，暂时港股于几条移动平均线之间争持，20日线即约25700-25750水平仍为好淡分界线，10日线即25600-25650失守，则向30周线约25450及日线保力加通道底部约25250寻找支持。反弹上方阻力仍为25900-25950，即50日线及100日线，以及10周线所在。除非恒指重返此两线之上，并企稳26000水平，方有条件继续向上，而目前日线保力加通道顶部26150-26200料有一定阻力。至于今日开局料变化不大，或于25650水平附近开市，或先向上再挑战25750，企稳25750方有条件再挑战25900-25950水平。相反，开市跌穿25600，则下方支持为25450-2500，失守则往25200-25250寻找支持。

古天后