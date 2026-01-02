恒指2026年开局造好 午后曾升逾700点 百度扬9% 腾讯、阿里升逾4%｜港股市况

1550：资深投资及理财人何启聪认为，今日恒指上升的主要原因，是收到习近平的新年贺词影响，贺词中提到内地的晶片制造有新进展，并且市场一直传内地已掌握到一些技术。因此，今天港股AI板块的前中后端相关股份皆上升。

独立股评人莫灏楠表示，主要因为中央提出扩大内需，但他认为这多少只是借口，个别板块仍具备不少题材支撑，整体偏向睇好；不过在缺乏北水突击流入的背景下，市场走势未必够稳定。他补充，当前成交不足，指数或很快回落。

他预期，大市仍会在25200至26200点这个范围震荡；尚若后市能突破26300点并企稳，则有望挑战27000点关口，但暂不宜过度乐观，始终近期市场并无特别强劲的上行动力。

各大行方面，皆看好2026年恒指前景，而且预测见「3字头」的证券行亦不少。当中以海通国际「最牛」，料恒指可升至34000点，国信证券的预测在29000万点至32000万点之间，光大证券国际预期2026年恒指会见30000点。至于星展、中银国际、东亚、汇丰私人银行对恒指的预测，则介乎30000点至31000点之间，渣打则估计在28000点至30000点。看法较审慎的有摩根士丹利，认为在基本情境之下，明年12月恒指目标只为27500点。至于中金、花旗以及大和，恒指目标介乎28000至29000之间。

1445：大市午后延续强势升势持续，目前升逾700点至26340点，科技指数升逾4%。主要受重磅科技股带动，百度（9888）旗下AI晶片子公司昆仑芯向港交所提出上市申请，目前升9.2%或12.1元，贡献恒指24点。网易（9999）亦升6.71%至229元，贡献恒指14.4点。阿里巴巴（9988）升4.62%；腾讯（700）升4.09%；小米（1810）升2.65%。

———

港股2026年开局表现「醒神」，重上二万六。恒指今早高开86点，在科技股带动下「越升越有」，最多曾升593点，高见26224点。中午收报26189点，升559点或2.18%。 内地假期休市、北水缺席下，半日成交额768.69亿元。

百度（9888）抽升7.45%，报141.3元，为表现最好蓝筹；旗下昆仑芯今日（1月1日）以保密形式向香港联交所提交上市申请，拟于主板上市。网易（9999）升5.87%；腾讯（700）、阿里巴巴（9988）升3%；京东（9618）升2.68%；小米（1810）升2.44%；美团（3690）升1.54%。

晶片股跟升，华虹半导体（1347）升9.89%；中芯（981）升4.89%；上海复旦（1385）升3.17%。

———

1015：恒指在2026年「开炉日」，升幅进一步扩大至逾400点，重上26000点。百度（9888）抽升逾7%，旗下昆仑芯已向港交所提交上市申请。理想汽车（2015）上月交付量按月升33.3%，股价升5.8%。

———

0930：港股2026年首个交易日，恒指高开86点，开报25717点。腾讯（700）开报600.5元，升0.25%；阿里巴巴（9988）升0.28%；美团（3690）无升跌。百度(9888)旗下昆仑芯已向港交所提交上市申请，百度股价高开0.45%。

多间新能源车企公布上月交付数据，小米（1810）首破5万大关，股价升0.25%；理想（2015）去年12月交付新车4.42万辆，股价高开1.46%；零跑（9863）12月交付量按年增42%，股价升1%。比亚迪（1211）升0.68%，小鹏（9868）跌0.69%。

「港股GPU第一股」的壁仞科技（6082）今日上市，开报35.7元，较上市价19.6元高出82.1%。

北水动向方面，周三（12月31日）净买入港股34.49亿港元。招商银行 (3968)、工商银行 (1398）、建设银行 (939)分别获净买入7.24亿港元、5.89亿港元、5.62亿港元；紫金矿业 (2899)、腾讯控股 (700)、中国平安 (2318)分别遭净卖出6.83亿港元、6.46亿港元、2.99亿港元。