恒指2026年开局曾升近600点 百度扬7% 腾讯、阿里升3%｜港股开市

股市
更新时间：12:20 2026-01-02 HKT
发布时间：09:28 2026-01-02 HKT

港股2026年开局表现「醒神」，重上二万六。恒指今早高开86点，在科技股带动下「越升越有」，最多曾升593点，高见26224点。中午收报26189点，升559点或2.18%。 内地假期休市、北水缺席下，半日成交额768.69亿元。

百度（9888）抽升7.45%，报141.3元，为表现最好蓝筹；旗下昆仑芯今日（1月1日）以保密形式向香港联交所提交上市申请，拟于主板上市。网易（9999）升5.87%；腾讯（700）、阿里巴巴（9988）升3%；京东（9618）升2.68%；小米（1810）升2.44%；美团（3690）升1.54%。

晶片股跟升，华虹半导体（1347）升9.89%；中芯（981）升4.89%；上海复旦（1385）升3.17%。

———

1015：恒指在2026年「开炉日」，升幅进一步扩大至逾400点，重上26000点。百度（9888）抽升逾7%，旗下昆仑芯已向港交所提交上市申请。理想汽车（2015）上月交付量按月升33.3%，股价升5.8%。

———

0930：港股2026年首个交易日，恒指高开86点，开报25717点。腾讯（700）开报600.5元，升0.25%；阿里巴巴（9988）升0.28%；美团（3690）无升跌。百度(9888)旗下昆仑芯已向港交所提交上市申请，百度股价高开0.45%。

多间新能源车企公布上月交付数据，小米（1810）首破5万大关，股价升0.25%；理想（2015）去年12月交付新车4.42万辆，股价高开1.46%；零跑（9863）12月交付量按年增42%，股价升1%。比亚迪（1211）升0.68%，小鹏（9868）跌0.69%。

「港股GPU第一股」的壁仞科技（6082）今日上市，开报35.7元，较上市价19.6元高出82.1%。

北水动向方面，周三（12月31日）净买入港股34.49亿港元。招商银行 (3968)、工商银行 (1398）、建设银行 (939)分别获净买入7.24亿港元、5.89亿港元、5.62亿港元；紫金矿业 (2899)、腾讯控股 (700)、中国平安 (2318)分别遭净卖出6.83亿港元、6.46亿港元、2.99亿港元。

