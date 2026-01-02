恒指急升707点 13年来最佳开局 百度分拆昆仑芯扬9% 专家：今年仍是AI年｜港股收市

港股2026年开局气势如虹，恒指以接近全日最高位收市，报26338点，大升707点或2.8%。以升幅百分比计，是自2013年以来最佳开局，当年首日升655点或2.9%。在北水缺席下，大市成交1408亿元。

恒指高开87点，已见低位，全日节节上升，尾段高见26345点，大升715点，收市报26338点，升707点。国指收报9168点，升255点或2.9%；科指表现亮眼，收报5736点，急升220点或4%。

习近平「芯片自主研发新突破」言论惹憧憬

国家主席习近平日前发表的2026年贺词中，指出「创新成果竞相涌现，人工智能大模型你追我赶，芯片自主研发有了新突破，我国成为创新力上升最快的经济体之一」，重燃市场对人工智能（AI）憧憬。

以AI为首的科技股落镬，百度（9888）披露旗下「昆仑芯」已经保密形式向本港联交所提交上市申请，百度急涨9.4%收报143.8元，三大指数成分股中均是表现最好。重磅蓝筹中，阿里巴巴（9988）亦扬4.3%报149元，腾讯（700）升4%报623元。

华虹并购扩扩能 急升9%

晶片板块同样造好，华虹半导体（1347）收购晶圆代工企业华力微电子，进一步提升12英寸晶圆代工产能，华虹劲飙9.4%收报81.3元。中芯国际（981）扬5.1%报75.1元；ASMPT（522）涨4.8%报81.2元。

硬科技同造好 舜宇升4%

硬科技获资金追棒，机械人概念股极智嘉（2590）升5.4%报23.06元；三花智控（2050）升4.5%报40.04元；地平线机器人（9660）升3.8%报8.99元。手机设备股舜宇光学（2382）升3.7%收报67.95元；瑞声（2018）涨3.7%报67.95元。

内房走势各异，碧桂园（2007）跌4.8%收报0.395元；融创中国（1918）挫2.3%报1.28元。但万科企业（2202）升2.7%报3.37元；龙湖（960）涨2.1%报8.74元。

李泽铭：资金重新部署港股AI板块

红蚁资本投资总监李泽铭表示，港股在新一年显著获资金重新配置，对今年走势继续乐观，有望挑战28500点水平，相信今年仍是「AI年」，在国策支持下，科技板块是目前内地唯一具投资前景的领域。他预计，港股首季动力较充足，短线料于26000至27000点区间上落。

李泽铭又解释，去年底港股短暂面临较大资金抑压，包括假期因素令交投淡静，以及「北水」因年结等原因需回笼资金，但有关因素在踏入新一年便消除。

莫灏楠：成交未配合 短期不宜乐观

独立股评人莫灏楠表示，港股开局上扬，主要因为中央提出扩大内需，提供市场炒作借口，而个别板块仍具备不少题材支撑，整体偏向睇好。不过他提醒，在缺乏北水流入背景下，市场走势未必够稳定，而当前成交不足，估计指数或很快回落。

莫灏楠预期，大市仍会在25200至26200点这个范围震荡；尚若后市能突破26300点并企稳，则有望挑战27000点关口，但暂不宜过度乐观，始终近期市场并无特别强劲的上行动力。

何启聪：习近平讲话刺激入市

资深投资及理财人何启聪认为，今日恒指上升的主要原因，是收到习近平的新年贺词影响，贺词中提到内地的晶片制造有新进展，并且市场一直传内地已掌握到一些技术。因此，今天港股AI板块的前中后端相关股份皆上升。

———

1550：各大行皆看好2026年恒指前景，而且预测见「3字头」的证券行亦不少。当中以海通国际「最牛」，料恒指可升至34000点，国信证券的预测在29000万点至32000万点之间，光大证券国际预期2026年恒指会见30000点。至于星展、中银国际、东亚、汇丰私人银行对恒指的预测，则介乎30000点至31000点之间，渣打则估计在28000点至30000点。看法较审慎的有摩根士丹利，认为在基本情境之下，明年12月恒指目标只为27500点。至于中金、花旗以及大和，恒指目标介乎28000至29000之间。

———

1445：大市午后延续强势升势持续，目前升逾700点至26340点，科技指数升逾4%。主要受重磅科技股带动，百度（9888）旗下AI晶片子公司昆仑芯向港交所提出上市申请，目前升9.2%或12.1元，贡献恒指24点。网易（9999）亦升6.71%至229元，贡献恒指14.4点。阿里巴巴（9988）升4.62%；腾讯（700）升4.09%；小米（1810）升2.65%。

———

港股2026年开局表现「醒神」，重上二万六。恒指今早高开86点，在科技股带动下「越升越有」，最多曾升593点，高见26224点。中午收报26189点，升559点或2.18%。 内地假期休市、北水缺席下，半日成交额768.69亿元。

百度（9888）抽升7.45%，报141.3元，为表现最好蓝筹；旗下昆仑芯今日（1月1日）以保密形式向香港联交所提交上市申请，拟于主板上市。网易（9999）升5.87%；腾讯（700）、阿里巴巴（9988）升3%；京东（9618）升2.68%；小米（1810）升2.44%；美团（3690）升1.54%。

晶片股跟升，华虹半导体（1347）升9.89%；中芯（981）升4.89%；上海复旦（1385）升3.17%。

———

1015：恒指在2026年「开炉日」，升幅进一步扩大至逾400点，重上26000点。百度（9888）抽升逾7%，旗下昆仑芯已向港交所提交上市申请。理想汽车（2015）上月交付量按月升33.3%，股价升5.8%。

———

0930：港股2026年首个交易日，恒指高开86点，开报25717点。腾讯（700）开报600.5元，升0.25%；阿里巴巴（9988）升0.28%；美团（3690）无升跌。百度(9888)旗下昆仑芯已向港交所提交上市申请，百度股价高开0.45%。

多间新能源车企公布上月交付数据，小米（1810）首破5万大关，股价升0.25%；理想（2015）去年12月交付新车4.42万辆，股价高开1.46%；零跑（9863）12月交付量按年增42%，股价升1%。比亚迪（1211）升0.68%，小鹏（9868）跌0.69%。

「港股GPU第一股」的壁仞科技（6082）今日上市，开报35.7元，较上市价19.6元高出82.1%。

北水动向方面，周三（12月31日）净买入港股34.49亿港元。招商银行 (3968)、工商银行 (1398）、建设银行 (939)分别获净买入7.24亿港元、5.89亿港元、5.62亿港元；紫金矿业 (2899)、腾讯控股 (700)、中国平安 (2318)分别遭净卖出6.83亿港元、6.46亿港元、2.99亿港元。