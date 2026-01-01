零跑汽车上月交付逾6万辆 按年增42% 理想汽车12月交付跌24%

内地车企公布去年12月交付数据，其中零跑汽车（9863）上月全系交付达60,423辆，按年增长42%，全年累计交付59.65万辆，按年增长1.03倍。

零跑汽车表示，2026年将继续坚守初心，向「世界级智能电动车企」目标前进。集团创办人兼董事长朱江明早前在一封全员信亦提到，2026年销量目标定在100万辆。

理想汽车交付44246辆

理想汽车（2015）亦公布，上月交付新车44,246辆，按年跌24.38%；去年第四季交付约10.91万辆。截至去年底，历史累计交付量约154万辆，突破150万辆大关。此外，理想汽车目前在全国有548家零售中心，覆盖159个城市；售后维修中心及授权钣喷中心561家，覆盖224个城市。

蔚来单月及全年交付量创历史新高

蔚来（9866）公布，去年12月交付新车48,135辆，创下历史新高，按年增长54.6%；全年累计交付32.60万辆，同样创下纪录，按年增长46.9%。

赛力斯12月交付量创单月新高

赛力斯集团亦公布，12月新车交付超过57,000台，再度刷新单月交付纪录，全年累计交付超过42万台。

吉利全年销量突破302万辆 新能源占比过半

吉利汽车（175）公布，2025年全年汽车总销量突破302万辆，超额完成年度目标。其中，新能源汽车销量达169万辆，创下历史新高。集团订下进取目标，计划在2026年冲击345万辆的总销量，其中新能源车销量目标设定为222万辆。

比亚迪全年销460万辆 纯电车增近三成

比亚迪（1211）公布，2025年全年累计销量约460.2万辆，按年增长7.73%。其中，纯电动车型表现强劲，全年销量约225.7万辆，按年大幅增长27.86%，成为增长主要动力。

