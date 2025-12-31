首领失业救济人数回落 美股早段窄幅上落

2025年美股迎来年度最后一个交易日，三大指数开市后集体轻微走低，市场交投气氛趋于平静，基金经理大多已进入休假模式，整体波动有限。道琼斯工业平均指数早段跌22点，报48344点，跌幅0.05%；标普500指数涨0.04%，报6898点；纳斯达克指数则录得0.06%涨幅，报23432点。

贵金属市场方面传来重磅预期，Capitalight Research研究主管尚特尔·希文表示，预计明年年初金价有望轻易突破每盎司5000美元关口，强调投资需求将成为推动金价持续走高的核心动力，为年末静淡的市场增添关注焦点。

经济数据方面，美国上周首次申领失业救济人数回落至今年以来低位区间，凸显假日季节数据波动特性。美国劳工部周三公布，截至12月27日当周，首申失业救济人数减少1.6万人，降至19.9万人，远低于经济学家预期中值21.8万人；由于统计期涵盖圣诞节，加上联邦政府新定12月24日及26日为公众假期，数据波动属季节性常态。

个股表现上，英伟达开市录得1.37%涨幅。据知情人士透露，该公司正全力应对客户对H200人工智能芯片的强劲需求，已与代工合作伙伴台积电展开接洽，商讨提升产量事宜。