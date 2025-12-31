美股明年续「牛」成华尔街共识 彭博分析调查无人看跌 平均料升9%

2026年将至，华尔街分析师对美股市场的前景持普遍乐观态度，多数预测美股将在2026年实现罕见的连续第四年上涨。

据彭博调查显示，21位华尔街策略师中无人预测2026年美股将下跌，平均预期标普500指数将在2026年底再上涨约9%。这一罕见的一致性反映出，即使存在人工智能（AI）泡沫爆破、经济不确定性及特朗普政府政策风险等多重担忧，但分析师们仍看好美股。

Ed Yardeni料标指年底7700点

资深市场策略师Ed Yardeni预计标指2026年底将达到7700点，较目前水平上涨11%。不过，他也指出这种高度一致的乐观情绪令他略感忧虑：「这让我的反向直觉浮现——事情朝著我预期方向发展已经太久，而现在几乎所有人都变得乐观，这确实有点令人担心。」

CIBC资本市场的Christopher Harvey是少数在2025年波动市况中，坚持看好并预测准确的策略师。他预计标指将在2026年底攀升至7,450点，但同时警告「许多人忽视了宏观风险」，包括联储局可能维持利率不变时间较预期更长，以及特朗普政府可能对加拿大或墨西哥实施更高关税等。

曾在2025年初持最为悲观立场的摩根大通，如今已「转軚」看升，预期标指将在2026年底达7,500点。该行全球和欧洲股票策略主管Mislav Matejka表示，支撑乐观预期的因素包括韧性增长、通胀降温，以及人们对AI股票飙升反映经济转型而非泡沫的看法。

美国银行的Savita Subramanian则持相对谨慎态度，预测标指将在2026年底达到7,100点。她认为高估值可能限制上涨空间，同时警告衰退可能导致股市暴跌20%，而显著高于预期的盈利则可能推动股市上涨25%。

Dan Ives荐AI股 微软苹果上榜

另外，Wedbush Securities的分析师Dan Ives近日发表2026年AI领域推荐股，包括微软、苹果、Tesla、Palantir及CrowdStrike。他指出，微软Azure云计算业务潜力被低估，与OpenAI的合作关系将进一步增强其AI优势；而苹果未来数年AI商业化，有望为公司每股价值增加达100美元；而Tesla的自动驾驶和人形机械人计划可能使其市值到2026年底达到3万亿美元。

Ives又看好Palantir的AI系统，认为该公司有望达到万亿市值；网络安全公司CrowdStrike续受惠AI热潮，乐观情境下股价可达700美元。虽然英伟达未入选其核心名单，Ives仍表示该晶片巨头是明年优选科技股之一。

