7只新股今起招股 AI初创MINIMAX入场费3333元

股市
更新时间：14:50 2025-12-31 HKT
发布时间：14:50 2025-12-31 HKT

有6只新股今日（12月31日）起开始招股，包括内地人工智能（AI）初创MINIMAX（100）；多元芯片的集成电路设计公司兆易创新（3986）；Fabless半导体设计公司豪威集团（501）；生物制药公司瑞博生物（6938）；阴极铜制造商金浔资源（3636）；以及冷冻食品仓储服务及冷冻食品门店租赁服务提供商红星冷链（1641）。

MINIMAX招股期至2026年1月6日，计划发行2538.9万股，5%于香港作公开发售，招股价介乎151元至165元，集资最多41.89亿元，每手20股，一手入场费3333.28元；预期将于2026年1月9日挂牌。中金公司、瑞银为联席保荐人。

兆易创新集资最多46.8亿

兆易创新招股期至2026年1月8日，计划发行2891.6万股H股，一成于香港作公开发售，发售价不高于162元，集资最多46.8亿元，每手100股，一手入场费16363.38元，预期将于2026年1月13日挂牌，中金公司、华泰国际为联席保荐人。

豪威集团招股期至2026年1月7日，计划发行4580万股H股，一成于香港作公开发售，发售价将不超过104.8元，集资48亿元，每手100股，一手入场费10585.7元。豪威集团预期将于2026年1月12日挂牌买卖，瑞银、中金公司、平安资本、广发香港为联席保荐人。

瑞博生物入场费约11710元

瑞博生物招股期至2026年1月6日，计划发行2748.7万股H股，一成于香港作公开发售，发售价为每股57.97元，集资15.9亿元，每手200股，一手入场费约11710.93元。瑞博生物预期将于2026年1月9日挂牌买卖，中金公司、花旗为联席保荐人。

金浔资源招股期至2026年1月6日，计划发行3676.6万股H股，一成于香港作公开发售，发售价为每股30元，集资11亿元，每手200股，一手入场费6060.51元；预期将于2026年1月9日挂牌，华泰国际为独家保荐人。

红星冷链招股期至2026年1月8日，计划发行2326.3万股H股，一成于香港作公开发售，发售价为每股12.26元，集资近2.9亿元，每手500股，一手入场费6191.83元；预期将于2026年1月13日挂牌，建银国际、农银国际为联席保荐人。

另外，BBSB INTL（8610）亦于今日（12月31日）起至2026年1月8日招股，拟于创业板上市。BBSB INTL计划发行1.3亿股，一成于香港作公开发售，招股价介乎0.6元至0.7元，集资最多8750万元，每手4000股，一手入场费2828.2元。BBSB INTL预期将于2026年1月13日聯交所创业板挂牌买卖，力高企业融资有限公司为独家保荐人。

