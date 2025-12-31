假日情怀仍浓 待下周再作定夺｜古天后

12月31日，大致多云，日间短暂时间有阳光。隔晚美股于联储局公布12月议息纪录前，美股偏软，道指低开后跌幅一度扩大至164点，收市跌94点或0.2%，报48367；标指回吐9点或0.14%，报6896；纳指回吐55点或0.24%，报23419。Meta收购人工智能(AI)代理商Manus，交易作价逾20亿美元，股价收市升1.1%；Google母企Alphabet升0.1%。CNBC引述消息报道，日本软银完成对AI初创OpenAI嘅400亿美元投资承诺，上周落实最后一笔投资，金额介乎220亿至225亿美元。Tesla于官方网页公布分析员对其第四季电动车付运量预测，平均料按年减少15%至42.285万辆，低过彭博统计44.5万辆，股价跌1.2%。IBM股价跌1.2%，为跌幅最大道指成份股；UnitedHealth反弹1%，为表现最佳道指成份股。

联储局议息纪录显示，官员对货币政策睇法出现明显分歧，但大部分官员认为继续减息可能合适宜做法。XTB研究董事Kathleen Brooks表示，由于今年各地股市均有不俗升幅，投资者今年已录得可观回报，正等待圣诞及新年假期后才作出重大投资决定，所以全球股市于年结前已失去上升动力。美国10年期债息曾升2.93个基点至4.1395厘；对息口较敏感嘅两年期债息转挫1.9个基点，至3.446厘。汇市窄幅上落，美汇指数一度升0.23%至98.27，日圆回落0.33%至156.57兑每美元。加密货币「一哥」比特币曾反弹2.7%，至89224美元，但目前似乎受制90000美元。至于金价跟白银价格经过日前急挫后，一度大幅反弹，白银价曾反弹逾8%，高见78.0545美元，金价则反弹1.66%，至4404.29美元，过金价目前已重返4400美元之下，于4350水平附近徘徊。

未见大幅调整端倪

港股今日除夕夜半日市，恒生指数昨日接近平开后，早段好淡争持，至午后展开升势，最多升294点，高见25930，但受制50日线及100日线，无法重上二万六关，收市升219点，报25854，但成交额回落至不足2000亿元，只有1997亿元，较周一跌市成交缩减，成交未能配合升势。圣诞节长假期虽然已过，但紧接除夕半日市及明日元旦假期，投资者假日情绪仍浓厚，入市意欲有限。至于美股则于高位横行整固，虽然高位有回调风险，但联储局议息会议纪录显示，继续减息为合适做法，喺货币较为寛松环境下，美股暂无大幅调整风险，不过地缘政治风险上升，不排除美股于2026年首季出现较深度调整，或拖累环球股市表现，投资者宜注意呢方面风险。不过目前并未见有大幅调整端倪，加上本周仅剩下一个半交易日，或至下周新一年开局，基本经理重新埋位，各地股市方有更明确方向。

古天后