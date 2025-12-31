港股2025年升5570点 升幅近28% 宏桥飙逾200%冠绝蓝筹 一只重磅科技股挫31%最差｜港股收市

港股除夕半日市，恒指在2025年最后一个交易日收市跌224点或0.87%，收报25630点。科指收市跌62点或1.12%，报5515点。

总结全年，恒指大升5570点，升幅达27.7%；科指升1047点，升23.4%。国指则升1623点，升幅达22%。全年恒指先低后高，年初曾见低位18671点，到10月创下27381点的4年高位，高低波幅达8710点。至于恒指全年升27.7%，已跑赢全球多个主要市场，包括美股、欧股及日股主要指数。

4月曾挫逾3000点

回顾今年左右投资市场的大事，不得不提美国总统特朗普4月2日签署行政命令，启动大规模关税壁垒，对多国进口商品征收「对等关税」，引发市场恐慌情绪蔓延，全球股市大幅波动，其中美股标普500指数在4月3日至4日的两天内暴跌近11%，港股恒指也曾于4月7日单日暴泻逾3000点，跌幅达13%。不过，随着美国关税政策缓和、AI投资情绪炽热及联储局重启减息，股市逐步收复失地。

「AI」2025年继续主宰投资市场，年初中国AI初创公司DeepSeek推出大语言模型DeepSeek-R1，以低成本、高效能及开源方式突围而出，掀起「DeepSeek时刻」，带动全球开始关注内地大模型发展。第三季起AI主题再度爆发，多只科技重磅股表现出色，带动大市向上。10月2日，恒指曾高见27381点，较2024年底的升幅一度达36.5%。

AI概念股曾「落镬」

在中美AI竞赛加剧下，港股AI相关概念股曾「落镬」。阿里巴巴（9988）股价10月曾突破3年高位至186.2元；腾讯（700）最高曾见683元，惟两股近月辗转回落，今年来分别累升约77%及45%。另外，晶片国产化主题屡被炒作，中芯（981）及华虹半导体（1347）年初至今分别升124%及240%。

今年可谓贵金属大牛市，表现最突出的头两只蓝筹股均为资源股，分别是累升逾200%的中国宏桥（1378），以及升逾160%的紫金矿业（2899），前述的中芯是今年表现第三佳的蓝筹。

不过，今年电动车及外卖行业因「内卷」竞争激烈而表现逊色。美团（3690）面对其他巨头夹击，今年来下挫32%，为表现最差蓝筹；其次是挫逾31%的理想汽车（2015）；比亚迪电子（285）全年大跌19%为第三差。

———

0930：美股三大指数连续第三个交易日下跌，惟跌幅轻微。道指收市跌94点或0.2%，报48367点；标指跌9点或0.14%，报6896点；纳指跌55点或0.24%，报23419点；反映中国概念股表现的金龙指数回吐0.27%，报7616点。

Tesla罕有地在官网公布分析员对其第四季电动车交付量的预测，平均料按年减少15%至422850辆，低过预期，Tesla股价跌1.13%。其余重磅科技股个别发展，英伟达跌0.36%、苹果跌0.25%；刚宣布收购Manus的Meta涨1.1%、Alphabet涨0.09%、微软涨0.08%、亚马逊涨0.2%。

联储局公布议息会议纪要，大多数与会者认为，若通胀如预期逐步下降，可能适合进一步减息。

港股方面，今日除夕半日市，恒指低开53点，开报25801点。科网股普遍向下，腾讯（700）跌0.41%；阿里巴巴（9988）跌0.55%；美团（3690）跌0.57%；百度（9888）跌0.77%；京东（9618）及网易（9999）更分别跌1.32%及跌1.26%；小米（1810）则升0.86%。

紫金盈喜 料多赚59%至62%

紫金矿业（2899）发盈喜，料2025年净利润约510亿元至520亿元，按年增59%至62%。股价轻微高开0.05%，报35.38元。

商务部等8部门印发《2026年汽车以旧换新补贴实施细则》，蔚来（9866）升3.15%；小鹏（9868）升2.18%；理想（2015）升0.91%；比亚迪（1211）无升跌。

北水动向方面，昨日净卖出港股38.44亿港元。中芯国际（981）、中国海洋石油（883）、工商银行（1398）分别获净买入7.59亿港元、4.61亿港元、3.57亿港元；盈富基金（2800）、腾讯控股（700）、中国移动（941）分别遭净卖出16.12亿港元、12.79亿港元、9.92亿港元。