恒指低开53点 京东、网易跌逾1% 蔚来弹3%｜港股开市

股市
更新时间：09:28 2025-12-31 HKT
发布时间：09:28 2025-12-31 HKT

美股三大指数连续第三个交易日下跌，惟跌幅轻微。道指收市跌94点或0.2%，报48367点；标指跌9点或0.14%，报6896点；纳指跌55点或0.24%，报23419点；反映中国概念股表现的金龙指数回吐0.27%，报7616点。

Tesla罕有地在官网公布分析员对其第四季电动车交付量的预测，平均料按年减少15%至422850辆，低过预期，Tesla股价跌1.13%。其余重磅科技股个别发展，英伟达跌0.36%、苹果跌0.25%；刚宣布收购Manus的Meta涨1.1%、Alphabet涨0.09%、微软涨0.08%、亚马逊涨0.2%。

联储局公布议息会议纪要，大多数与会者认为，若通胀如预期逐步下降，可能适合进一步减息。

港股方面，今日除夕半日市，恒指低开53点，开报25801点。科网股普遍向下，腾讯（700）跌0.41%；阿里巴巴（9988）跌0.55%；美团（3690）跌0.57%；百度（9888）跌0.77%；京东（9618）及网易（9999）更分别跌1.32%及跌1.26%；小米（1810）则升0.86%。

紫金盈喜 料多赚59%至62%

紫金矿业（2899）发盈喜，料2025年净利润约510亿元至520亿元，按年增59%至62%。股价轻微高开0.05%，报35.38元。

商务部等8部门印发《2026年汽车以旧换新补贴实施细则》，蔚来（9866）升3.15%；小鹏（9868）升2.18%；理想（2015）升0.91%；比亚迪（1211）无升跌。

北水动向方面，昨日净卖出港股38.44亿港元。中芯国际（981）、中国海洋石油（883）、工商银行（1398）分别获净买入7.59亿港元、4.61亿港元、3.57亿港元；盈富基金（2800）、腾讯控股（700）、中国移动（941）分别遭净卖出16.12亿港元、12.79亿港元、9.92亿港元。

