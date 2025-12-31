天九企服递交港股IPO申请 曾俊华任非执董 2023年扭亏为盈

港交所网站显示，内地企业家资源共享平台天九共享智慧（下称天九企服）递交上市申请，建银国际和交银国际为该公司联席保荐人。招股文件显示，天九企服董事长兼CEO戈峻曾任Intel、Apple、Nvidia三大科企的全球副总裁，并曾亲自主导苹果公司在华的主要投资。此外，前财政司司长曾俊华今年8月加入董事会，并出任非执行董事，是他历来首次担任上市公司董事职务。去年初已有市场消息指，天九企服已聘请财务顾问进行首次公开募股，可能在香港筹集数亿美元资金。

共享服务平台赛道最早的开拓者之一

招股文件显示，天九企服为中国领先的企业资源共享服务平台赛道最早的开拓者之一。公司致力于通过创新的商业模式，推动创新企业加速业务发展，同时服务传统企业的转型升级，在中国产业升级与创新浪潮中扮演著重要角色。

天九企服自主研发的天星穹垂直行业大语言模型、天机算法及AI智能体工具包，为精准匹配提供了核心技术保障。值得注意的是，天九企服是业内唯一获得国家高新技术企业资质并完成算法备案的公司。

天九企服旗下「天九老板云」平台注册用户超过620万名，其中大多数背景为传统企业和企业家。

据该公司披露，截至最后实际可行日期，天九企服旗下「天九老板云」平台注册用户超过620万名，其中大多数背景为传统企业和企业家；累计服务创新企业超过400家，业绩期内促成的合作数量已超过10,000单，并有超过20,000家潜在创新企业签署保密协议进入资源池，行业覆盖大消费、AI及大数据、新能源、环保等热点赛道。

据弗若斯特沙利文报告显示，天九企服连续多年位居中国企业资源共享服务供应商首位，以收入计，市占率于2024年已超5.4%，而前五大市场参与者仅例整体市场份额的8.6%。

上市申请文件亦提及，天九企服采取独特的「现金+股权」收费结构，一方面向创新企业收取现金服务费；另一方面根据服务结果的实现换取部分创新企业股权，成为其长期稳定的合作伙伴。该等收费方式有助于减轻创新企业业务拓展过程中的现金支付压力，也让公司更好实现稳健现金流和长期增长潜力的平衡。

2025年上半年纯利25.08亿元

财务方面，2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，天九企服录得收入分别为8.11亿元（人民币，下同）、14.91亿元、17.72亿元及7.25亿元。期内，2022年录得期内亏损1.78亿元，但于2023年扭亏为盈，录得利润6.21亿元；2024年及2025年上半年纯利分别为13.15亿元及25.08亿元，按年增加1.12倍和2.4倍。

