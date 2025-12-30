美股早段偏软 美银指明年关税战将缓和

2025年踏入年尾，基金经理陆续休假令市场交投趋于平静，美股三大指数开市后集体微跌。道琼斯指数早段跌57点报48404点，跌幅0.12%；标普500指数回落0.05%，报6901点；纳斯达克指数跌幅0.05%，报23469点。

美国最新楼价数据表现亮眼，10月FHFA楼价指数环比上升0.4%，大幅高于市场预期的0.1%，前值亦由持平修正为下跌0.1%；同期S&P/CS20座大城市楼价指数同比涨1.31%，同样超出1.1%的预期，惟较前值1.36%轻微回落，反映美国楼市稳健复苏态势不变。

美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉预计，明年特朗普政府关税相关紧张局势将缓和，平均关税水平或设定在15%左右；同时指出美国小型企业仍面临劳动力短缺难题，移民政策不确定性持续引发市场忧虑。

瑞银于最新报告中大幅上调2026年前三季度黄金价格预期，目标价上看每盎司5000美元，若日后政治或经济动荡加剧，金价更有望冲击每盎司5400美元。

个股方面，百度美股涨超5%，港股同日收涨近9%，旗下无人驾驶业务再扩版图，与美国网约车平台Uber及Lyft达成合作，计划2026年在英国推出无人驾驶出租车试点。特斯拉上海超级工厂12月30日迎来重要里程碑，全球第900万辆电动车顺利下线，该车型为Model Y。