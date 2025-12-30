Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股早段偏软 美银指明年关税战将缓和

股市
更新时间：22:50 2025-12-30 HKT
发布时间：22:50 2025-12-30 HKT

2025年踏入年尾，基金经理陆续休假令市场交投趋于平静，美股三大指数开市后集体微跌。道琼斯指数早段跌57点报48404点，跌幅0.12%；标普500指数回落0.05%，报6901点；纳斯达克指数跌幅0.05%，报23469点。

美国最新楼价数据表现亮眼，10月FHFA楼价指数环比上升0.4%，大幅高于市场预期的0.1%，前值亦由持平修正为下跌0.1%；同期S&P/CS20座大城市楼价指数同比涨1.31%，同样超出1.1%的预期，惟较前值1.36%轻微回落，反映美国楼市稳健复苏态势不变。

美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉预计，明年特朗普政府关税相关紧张局势将缓和，平均关税水平或设定在15%左右；同时指出美国小型企业仍面临劳动力短缺难题，移民政策不确定性持续引发市场忧虑。

瑞银于最新报告中大幅上调2026年前三季度黄金价格预期，目标价上看每盎司5000美元，若日后政治或经济动荡加剧，金价更有望冲击每盎司5400美元。

个股方面，百度美股涨超5%，港股同日收涨近9%，旗下无人驾驶业务再扩版图，与美国网约车平台Uber及Lyft达成合作，计划2026年在英国推出无人驾驶出租车试点。特斯拉上海超级工厂12月30日迎来重要里程碑，全球第900万辆电动车顺利下线，该车型为Model Y。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
66岁男星家中猝逝 同居契仔还原揭死讯细节放弃急救 与家人全反目遗产独留给一人
66岁男星家中猝逝 同居契仔还原揭死讯细节放弃急救 与家人全反目遗产独留给一人
影视圈
4小时前
将军澳彩明苑物业经理亏空公款逾6千万元  认5项盗窃罪重囚18年
00:48
将军澳彩明苑物业经理亏空公款逾6千万元  认5项盗窃罪重囚18年
社会
6小时前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
6小时前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
2小时前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
4小时前
天王富贵亲戚贺B仔满月曝光超级豪宅 奢华大厅摆三棵巨型圣诞树 身家30亿常坐私人飞机代步
天王富贵亲戚贺B仔满月曝光超级豪宅 奢华大厅摆三棵巨型圣诞树 身家30亿常坐私人飞机代步
影视圈
6小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
2025-12-29 22:19 HKT
钟柔美疑似初中与男友合照流出 亲密照连环爆A0人设崩坏？ 旧同学：当年喺课室又揽又锡
01:23
钟柔美疑似初中与男友合照流出 亲密照连环爆A0人设崩坏？ 旧同学：当年喺课室又揽又锡
影视圈
8小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT