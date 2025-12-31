Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股2025年升近三成跑赢美股 黄国英去年推介汇丰大赚 明年拟两大主题寻宝

更新时间：06:00 2025-12-31 HKT
发布时间：06:00 2025-12-31 HKT

2025年即将完结，港股今年「先低后高」，恒指截至周二（30日）累升近三成，在全球主要股市之中，表现数二数一。另一边厢美股的今年屡创新高，但以升幅而言不及港股，标普500指数今年来暂升约17%；道琼斯工业平均指数暂升约14%；纳斯达克指数则升约21%。展望2026年，著名基金经理、黄国英资产管理董事黄国英接受《星岛头条》访问时表示，港股底子不俗，相信有高息股支撑下，向下空间不大，惟能否更上一层楼，则静待新的催化剂；至于美股在减息预期主轴下，进一步「破顶」机会大。

恒指今年高低波幅8710点

回顾港股2025年，1月中恒指曾见18671点低位，其后4月初因美国总统特朗普关税战阴霾一度下探19260点。然而，其后AI概念的持续爆发为市场注入强心针，科技重磅股表现出色，带动大市向上。10月2日，恒指曾高见27381点，较2024年底的升幅一度达36.5%，高低波幅达8,710点。

黄国英表示，2025年的市场表现比他预期中好很多。4月份关税战大跌过后便迎来春天，「最难是在绝望之中保持希望」，惟第四季开始港股再次变得难玩，在外围股市表现不俗下，经常出现「绝望式阴跌」，科指第四季下跌约两成。

美股2026年「破顶」机会大

展望2026年，黄国英说港股底子不差，因有高息股支撑底部，但向上则要看有没有新的催化剂，刺激投资者入场。他说港股的困局在于腾讯（700）、阿里（9988）等科技股未知何年何月重新向好，需要出现一如今年初「DeepSeek时刻」般的催化剂以推升大市。他说，港股过往「折磨期」太长，若没有特别因素改变，很多人已习惯市况稍为向上便走货。

至于美股，他相信指数进一步「破顶」机会仍大，一来美国联储局减息预期持续；二来传统AI相关股的赢家继续托住大市；另外买标指的被动资金仍然强劲。他坦言，一般投资者买美股及港股的指数ETF是好选择，因不用害怕拣错股。

两大主题之一：「稀缺性」

不过，要寻求更高投资回报，自然要在股海中寻宝。黄国英相信明年有两大主题可以入手，一是「稀缺性」主题持续，关键产品及资源一出现稀缺的情况便会被疯炒，并提到美光科技（MU）近期急升是好例子。他指出，市场忧虑全球记忆晶片短缺，美光科技股价曾短短一周急弹三成；同时，过去一段时间美国光通讯（Optical Communication）及电力相关股也是这原因而疯炒。

早前急升的金银铜等贵金属亦属「稀缺性」主题，一方面是美元弱推升，其次是AI重塑贵金属需求。因此他来年亦看好资源股，点名留意紫金矿业（2899）和江西铜业（358），一来大宗商品没有「内卷」压力，二来AI重塑需求的情况可望持续。

两大主题之一：「物理AI」

黄国英续说，明年另一个可能跑出的主题则是「物理AI」（Physical AI），「由炒看不到的AI，变成炒看得到的AI」，即是由过去数年热炒AI大模型及软件股，转为炒机械人产业、无人驾驶、无人机等。而这些产业正是中国甚具竞争力的一环，「第一个（中国）生产能力是厉害的，第二就是中国（这类）产品是good enough（够好用）的，足够和美国公司对撼。」

他相信中港股这类工业，以至「新质生产力」概念股将受惠，当中蓝筹美的集团（300），估值不太高，主业以外也有机械人业务，相信有爆升的可能。同时，他亦点名禾赛（2525）、汇聚科技（1729）、三花智控（2050），较简单的大股则有宁德时代（3750）。

他续说，若「物理AI」主题被点燃，有望为港股打开新局面，「应该是静静起革命的机会大一些，不是（另一个）DeepSeek Moment，可能忽然之间不知不觉那些东西升到爆了」，举例今年大升逾140%的优必选（9880）正是默默爆升的机械人相关股，「但很多人仍当是妖股」，未相信这个主题正在崛起。

料港楼市向好 新地也可留意

除了以上两大主题，在美国联储局持续减息的预期，黄国英相信本港楼市持续向好，加上内地客购买力持续，看好本地地产股如新地（016）。他又推荐国泰（293）、国航（753）和华住（1179）等旅游相关股，因内地持续推出政策吸引外国旅客，例如向更多国家提供免签证，游客退税更方便等；但他特别提醒，携程（9961）及同程（780）这类线上旅行社（OTA）可能受AI威胁。

推介汇丰升六成 继续不估顶

黄国英在去年底及今年中接受《星岛头条》访问均推介买汇丰（005），今年来升逾六成，投资者应否「食糊」？他表示会继续持有汇丰不估顶，因全球也在重估银行业，由过往看存贷业务变成看财富管理，汇丰的优势在于服务不少内地客户，「用（过往）银行股想法觉得他（汇丰）贵，用服务型公司、财富管理平台看则未必太贵，因此重估过程难言何时完结」。至于现水平应否入场，他建议投资者「摊长来入」，例如现价买一些，等股价稍回又再买一些。

美股方面，前述「物理AI」主题可留意Tesla（TSLA），因他拥有无人驾驶及机械人业务，但他直言Tesla已是「信仰股」，股价也在处于高位。至于「稀缺性」主题当中可留意光通讯相关股，包括Lumentum（LITE）、Coherent（COHR），较稳阵之选则是康宁（Corning，GLW）。另外，黄国英继续看好美国金融科技公司，包括券商罗宾汉（HOOD）、SoFi（SOFI）及盈透证券（IBKR）。

