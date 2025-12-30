手术机器人公司精锋医疗招股 入场费4367元 引入腾讯等基石投资者

手术机器人公司精锋医疗（2675）由今日（30日）起至下周一（5日）招股，拟发行2,772.22万股H股，一成香港公开发售，招股价43.24元，集资约12亿元，每手100股，入场费4,367.61元，将于1月8日正式挂牌，摩根士丹利及广发证券为联席保荐人。

基投认购金额达7500万美元

该股引入Abu Dhabi Investment Authority、UBS Asset Management （Singapore） Ltd.、OrbiMed Genesis Master Fund， L.P、腾讯（700）全资拥有Huang River Investment Limited、华夏基金（香港）、LYFE Capital Fund IV （Dragon）, L.P.、GBAHIL、China Alpha Fund Management （HK） Limited、Tekful Limited、Integrated Core Strategies （Asia） Pte. Ltd.、Sage Partners Master Fund、盘京港景投资基金及Infini Global Master Fund为基石投资者，认购金额合共为7,500万美元，占比约49%。

精锋医疗成立于2017年，致力于设计、开发及制造手术机器人，拥有3款涵盖处于不同研发阶段的不同型号的产品及在研产品，包括用于微创手术的多孔腔镜手术机器人及单孔腔镜手术机器人以及用于无创手术的自然腔道手术机器人。

具两款自主开发核心产品

目前产品组合包括两款自主开发的核心产品：精锋®多孔腔镜手术机器人及精锋®单孔腔镜手术机器人。其中精锋®多孔腔镜手术机器人应用范围涵盖泌尿科、妇科、普外科及胸外科；而精锋®单孔腔镜手术机器人应用范围亦涵盖泌尿科、妇科及普外科。此外，产品组合亦包括精锋®支气管镜机器人，但并非核心产品。

不过，集团指可能无法成功按计划在海外市场营销核心产品，或可能无法在中国或海外市场（如日本及韩国）成功开发或营销核心产品及其他在研产品手术应用范围的扩展，例如泌尿科、妇科、普外科及胸外科远程手术，以及儿科、心脏、耳鼻喉科（ENT）及头颈外科手术。

业绩方面，精锋医疗去年收入1.6亿元（人民币，下同），按年升逾2.3倍，期内亏损2.19亿元，按年扩大近3%；以2025年上半年计，收入1.5亿元，按年升逾3.9倍，期内亏损8,908.7万元，按年收窄33%。

是次集资所得款项净额，约23%用于为精锋®多孔腔镜手术机器人进行中和规划中的研发提供资金；约19%用于为精锋®单孔腔镜手术机器人进行中和规划中的研发提供资金；约20%用于为核心产品的商业化提供资金；约10%用于扩大产能；约8%用于分配至其他产品和在研产品；约10%用于手术机器人行业及相关领域的潜在策略收购、投资或合作；以及约10%用于营运资金及一般企业用途。

