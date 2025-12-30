「国产GPU四小龙」天数智芯招股 入场费14605元 华泰为独家保荐人

今日再有3只新股同日招股，其中「国产GPU四小龙」之一的天数智芯（9903）由今日（30日）起至下周一（5日）招股，拟发行2,543.18万股H股，一成香港公开发售，招股价144.6元，集资约36.8亿元，每手100股，入场费14,605.83元，明年1月8日正式挂牌，华泰国际为独家保荐人。

引入18名基名投资者

该股引入中兴通讯（香港）、XN Mountain、Wind Sabre、UBS AM Singapore、华胜天成（香港）、Qin Wan、OCM、Ocean Fine Industrial、华泰场外掉期—衡信基金管理、第四范式、安擎国际、Duckling Fund、DeepRoot Alpha、汇添富（香港）、ChinaOrient、华夏基金（香港）、芯鑫控股及明山资本，合共18名基名投资者，投资总额约15.83亿港元，占比约43%。

天数智芯提供针对不同行业的通用GPU产品及AI算力解决方案，产品组合主要包括通用GPU芯片及加速卡，以及定制AI算力解决方案（包括通用GPU服务器及集群）。截至今年6月底，集团向来自各个行业的超过290名客户交付超过52,000片通用GPU产品，旗下产品与解决方案已在包括金融服务、医疗保健及运输等重要领域实现超过900次部署与应用，同时支持从制造业到零售业之工业数字化转型，以及基础研究及教育计算应用。

中国通用GPU市场快速扩张

根据弗若斯特沙利文的资料，中国通用GPU市场快速扩张，2024年的出货量达到1,600万片，2022年至2024年的复合年增长率为72.8%。预计市场将维持强劲增长，于2025年至2029年，出货量预计以33%的复合年增长率增长。随著中国通用GPU公司出货量的增长速度超越国际竞争对手，国内市场占有率持续攀升，国产通用GPU产品占比由2022年的8.3%提升至2024年的17.4%，预计到2029年将超过50%。

业绩方面，天数智芯去年收入录5.4亿元（人民币，下同），按年升87%，期内亏损8.92亿元，按年扩大9%；以2025年上半年计，收入录3.2亿元，按年升64%，期内亏损6.1亿元，按年扩大51%。

至于是次集资所得款项净额，约80%将用于研发产品及解决方案；约10%用于销售及市场推广；以及约10%用于营运资金及一般企业用途。

