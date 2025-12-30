Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「国产GPU四小龙」天数智芯招股 入场费14605元 华泰为独家保荐人

股市
更新时间：11:52 2025-12-30 HKT
发布时间：11:52 2025-12-30 HKT

今日再有3只新股同日招股，其中「国产GPU四小龙」之一的天数智芯（9903）由今日（30日）起至下周一（5日）招股，拟发行2,543.18万股H股，一成香港公开发售，招股价144.6元，集资约36.8亿元，每手100股，入场费14,605.83元，明年1月8日正式挂牌，华泰国际为独家保荐人。

引入18名基名投资者

该股引入中兴通讯（香港）、XN Mountain、Wind Sabre、UBS AM Singapore、华胜天成（香港）、Qin Wan、OCM、Ocean Fine Industrial、华泰场外掉期—衡信基金管理、第四范式、安擎国际、Duckling Fund、DeepRoot Alpha、汇添富（香港）、ChinaOrient、华夏基金（香港）、芯鑫控股及明山资本，合共18名基名投资者，投资总额约15.83亿港元，占比约43%。

天数智芯提供针对不同行业的通用GPU产品及AI算力解决方案，产品组合主要包括通用GPU芯片及加速卡，以及定制AI算力解决方案（包括通用GPU服务器及集群）。截至今年6月底，集团向来自各个行业的超过290名客户交付超过52,000片通用GPU产品，旗下产品与解决方案已在包括金融服务、医疗保健及运输等重要领域实现超过900次部署与应用，同时支持从制造业到零售业之工业数字化转型，以及基础研究及教育计算应用。

中国通用GPU市场快速扩张

根据弗若斯特沙利文的资料，中国通用GPU市场快速扩张，2024年的出货量达到1,600万片，2022年至2024年的复合年增长率为72.8%。预计市场将维持强劲增长，于2025年至2029年，出货量预计以33%的复合年增长率增长。随著中国通用GPU公司出货量的增长速度超越国际竞争对手，国内市场占有率持续攀升，国产通用GPU产品占比由2022年的8.3%提升至2024年的17.4%，预计到2029年将超过50%。

业绩方面，天数智芯去年收入录5.4亿元（人民币，下同），按年升87%，期内亏损8.92亿元，按年扩大9%；以2025年上半年计，收入录3.2亿元，按年升64%，期内亏损6.1亿元，按年扩大51%。

至于是次集资所得款项净额，约80%将用于研发产品及解决方案；约10%用于销售及市场推广；以及约10%用于营运资金及一般企业用途。

相关文章：「大模型第一股」智谱招股 最多回拨20% 入场费11737元

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
20小时前
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
突发
4小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
15小时前
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
16小时前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
19小时前
每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相
每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相
社会
5小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
14小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
23小时前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
影视圈
2025-12-29 10:00 HKT