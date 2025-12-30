「大模型第一股」智谱招股 最多回拨20% 入场费11737元

新股热潮停不了，今日再有3只新股同日招股，其中被称为「大模型第一股」、「AI六小虎」之一的中国人工智能公司智谱 （2513） 今日（30日）起至下周一（5日）招股，拟发行3,741.95万股H股，5%公开发售，但因其以特专科技公司（俗称18C）章程申请上市，可最多回拨20%，招股价116.2元，集资约43.5亿元，每手100股，入场费11,737.19元，预期将于2026年1月8日挂牌买卖，中金为独家保荐人。

引入11名基石投资者

该股引入11名基石投资者，包括JSC International Investment Fund SPC（为及代表Qizhi SP行事）、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC Ltd.（为及代表Structured Credit SP Fund行事）、Perseverance Asset Management、上海高毅及CICC Financial Trading Limited（就高毅场外掉期而言）、WT Asset Management、泰康人寿、广发基金、3W Fund、雾凇、Optimas Capital Limited和凌云光技术国际，投资总额合共约29.84亿港元，占比68.63%。

智谱致力于开发通用大模型，并营运于大语言模型（LLM）市场，为AI市场的一个细分领域，为机构客户（包括私营企业及公共行业实体）及个人用户（包括个人终端用户及独立开发者）提供通用大模型服务。根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，集团在中国独立通用大模型开发商中位列第一，在所有通用大模型开发商中位列第二，市场份额为6.6%。

招股书指出，截至今年6月30日，集团的模型已为逾8,000家机构客户提供支持；截至最后实际可行日期，已为约8,000万台设备提供支持。

去年亏损扩大275%至逾29亿

业绩方面，智谱去年收入录3.12亿元（人民币，下同），按年升150%，期内亏损29.58亿元，按年扩大275%；若以今年上半年计，收入约1.91亿元，按年升325%，期内亏损23.58亿元，按年扩大90%。

至于是次集资所得款项净额，约70%将用于持续增强在通用AI大模型方面的研发能力；约10%用于通过提供最新的基座模型以及训练/推理工具及基础设施，持续优化MaaS平台；约10%用于发展业务合作伙伴网络及进行战略投资；以及约10%用于营运资金及其他一般企业用途。