Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

壁仞科技传获47.6万散户「入飞」 料成今年最多人认购新股

股市
更新时间：09:39 2025-12-30 HKT
发布时间：09:39 2025-12-30 HKT

内地图形处理器（GPU）初创公司壁仞科技（6082）昨日截止招股，市传吸引47.6万个散户「入飞」，共涉资5,796亿元，超购2,363倍，有机会超越共接获逾38.68万人认购的聚水潭（6687），成为年初至今最多人认购的新股，将于明年1月2日挂牌。

越南电动的士营运商GSM传来港上市

另一方面，再有东南亚公司考虑来港上市。据路透报道，越南最大上市公司Vingroup旗下、越南电动的士营运商GSM（Green and Smart Mobility）计划在港上市；若事成，将会是本地首个来自越南的新股。该股目标集资至少2亿美元，寻求20亿至30亿美元的估值，而估值有机会包括债务，可能于明年底或2027年初挂牌。

GSM于2023年创立，以Xanh SM品牌营运越南最大的全电动的士团队，并专门使用VinFast的车辆，其业务拓展至老挝、印尼和菲律宾，并正探索进入印度市场。

相关文章：IPO改革后近30%新股首日倍升 壁仞科技成2026年头炮 不可不知7件事

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
12小时前
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
13小时前
央视新闻联播播出解放军无人机飞过台北101的画面。
00:17
围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
13小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
22小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
11小时前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
16小时前
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
02:09
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
突发
11小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
17小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
20小时前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
影视圈
2025-12-29 10:00 HKT