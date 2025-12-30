壁仞科技传获47.6万散户「入飞」 料成今年最多人认购新股

内地图形处理器（GPU）初创公司壁仞科技（6082）昨日截止招股，市传吸引47.6万个散户「入飞」，共涉资5,796亿元，超购2,363倍，有机会超越共接获逾38.68万人认购的聚水潭（6687），成为年初至今最多人认购的新股，将于明年1月2日挂牌。

越南电动的士营运商GSM传来港上市

另一方面，再有东南亚公司考虑来港上市。据路透报道，越南最大上市公司Vingroup旗下、越南电动的士营运商GSM（Green and Smart Mobility）计划在港上市；若事成，将会是本地首个来自越南的新股。该股目标集资至少2亿美元，寻求20亿至30亿美元的估值，而估值有机会包括债务，可能于明年底或2027年初挂牌。

GSM于2023年创立，以Xanh SM品牌营运越南最大的全电动的士团队，并专门使用VinFast的车辆，其业务拓展至老挝、印尼和菲律宾，并正探索进入印度市场。

