期结前刻意压低 料元旦假后方有明确方向｜古天后

12月30日，大致天晴，早上清凉，部分地区能见度较低，日间干燥及温暖。周一美股走势向下，道指低开74点后持续低走，盘中跌幅一度扩大至320点，收市跌幅略为收窄至249点或0.51%，报48461；标指跌24点或0.35%，报收6905；纳指跌118点或0.5%，报收23474。重磅股中，Nvidia股价收市跌1.2%；Palantir跌2.4%；Tesla跌3.3%。高盛跌1.6%，为跌幅最大道指成份股，美国运通及摩根大通都跌超过1%。贵金属价格抽高后急速滑落，现货金价冲上4549.64美元掉头向下，倒跌5.1%，从4,500美元急跌至4,300元水平；银价亦从高位断崖式回吐，现货银价首次升穿80美元，攀至最高84.0075美元后急转直下，倒跌11.01%至最低70.543美元；银矿股Coeur及Hecla股价分别跌4.4%及4.9%。

AI泡沫仍是投资者最关注问题

MSCI所有国家世界指数上周升1.4%至纪录新高，今年暂时累积升幅近22%，连续3年上升，并录得2019年以来最大升幅。Aletheia Capital分析员相信，股市派对将延续到2026年，因美国料进一步减息、环球经济强劲，以及市场已反映关税威胁最坏情况。Moneyfarm投资总监则认为，人工智能（AI）泡沫仍然系投资者明年最关注问题，以目前投资规模及创新速度，暂时无法忽视AI对市场及实质经济影响。

联储局本周将公布12月份议息纪录，美国10年期债息一度回落3个基点，至4.101厘，对息口较敏感嘅2年期债息降2.6个基点至3.457厘。汇市淡静，美汇指数一度升0.16%至98.18；日圆最多回升0.42%至155.92兑每美元，日本央行本月议息会议摘要显示，有官员指出当地实质利率系全球最低，考虑到汇率波动对物价影响，央行调整货币宽松程度为合适之举，或预示未来可能进一步加息。比特币虽然一度重上9万美元，升3.18%，但其后蒸发所有升幅。

港股今日期结 明天半日市

至于港股昨日先升后跌，恒生指数高开109点后，升幅一度扩大至264点，高见26082，午后倒跌，全日跌183点，报收25635；成交额则回升至2,245亿元，长假期后成交额回升，但跌市成交回升，反映有资金赶在年结前计数离场，沽货套现。至夜期时段继续偏软，加上美股走软，拖累夜期及ADR续跌几十点，今早黑期则于25600水平徘徊，料今早大市略为低开或平开。

由于今日期指结算，加上明日只有半日市，料今明两日交投转趋淡静，大市继续于几条平均线之间穿梭，留意10日线约于25600水平，一旦跌穿，则往30周线约25400-25450水平寻找支持。至于上方迟迟未能企稳50日线及100日线，即25900-25950水平，要扭转近日弱势，非要企稳此两线之上，即重返26000水平之上，港股方有条件再向上突破。今明两日估计大市约于25400-25900水平之间上落，料元旦假期后方有更明确方向。

古天后