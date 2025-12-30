恒指近平开 中芯升近3% 贵金属股挨沽 6新股爆混战｜港股开市

贵金属狂潮冲高后，纷纷出现获利回吐，现货金价周一跌逾4%至4331.48美元，今早轻微回升，升约0.2%至4,339美元；现货银价周一更急泻近9%至72.15美元，今早则反弹约1%至72.85美元。市场紧张情绪亦拖累了股市，美股三大指数集体向下，其中道指周一跌249点或0.51%，报48461点；标指跌24点或0.35%，报6905点；纳指则跌118点或0.5%，报23474点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌0.67%至7636点。

Tesla旗下Cybertruck持续延期

焦点股中，Tesla（TSLA）Cybertruck项目持续延期，周一股价跌3.3%至459.64美元。韩国电池材料供应商L&F表示，与Tesla在2023年2月签订的3.83万亿韩元供货合同金额大减99%；该材料原计划用于Cybertruck电池，但车型推迟及消费者偏好转移导致实际需求锐减。

港股方面，恒指今早高开1点，报25636点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）无起跌；腾讯（700）升0.3%；美团（3690）跌0.2%；京东（9618）升0.8%；百度（9888）则升逾3%，小米（1810）无起跌。

贵金属狂潮退却，相关股下跌，智汇矿业（2546）跌逾6%；赣锋锂业（1772）跌5.7%；洛钼（3993）亦跌2%。此外，江铜（358）跌逾4%；紫金矿业（2899）跌2.2%；紫金黄金国际（2259）跌2.4%；中国白银（815）则跌2.8%。

中芯国际406亿购中芯北方股权

个股消息中，中芯国际（981）拟向国家集成电路基金等5名中芯北方股东发行股份购买其所持有标的公司49%股权，交易价格约406亿元人民币；完成后，中芯国际将持有中芯北方100%股权。该股开市报71.5元，升2.8%。

英矽智能公开发售超购1426倍

新股市场方面，今日6只新股同日上市，其中英矽智能（3696）公开发售录1,426倍超购，一手中签率1%，国际发售超购逾25倍。该股开市报35元，升45%。

林清轩（2657）公开发售录逾1,234倍超购，一手中签率2%，国际发售超购逾18倍。该股开市报85元，升9%。

卧安机器人（6600）公开发售录约253倍超购，一手中签率7%，国际发售超购7.9倍。该股开市报73.8元，无起跌。

五一视界及美联股份开市升近15%

五一视界（6651）公开发售录约255倍超购，一手中签率10%，国际发售超购1.6倍。该股开市报35元，升近15%。

美联股份（2671）公开发售部分录约145倍超购，一手中签率0.75%，国际发售超购0.48倍。该股开市报8.21元，升逾15%。

迅策（3317）公开发售录约6.2倍超购，一手中签率约13%，国际发售超购2.1倍。该股开市报48.02元，微升不足1%。

北水动向方面，昨日净卖出港股34.14亿元，其中招行（3968）、华虹半导体（1347）及江西铜（358）分别获净买入9.71亿元、2.62亿元及2,259万元；而中移动（941）、阿里（9988）及紫金矿业（2899）分别遭净卖出14.5亿元、10.24亿元及6.22亿元。