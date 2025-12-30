恒指收升219点 百度及中芯表现亮丽 分析：明年港股仍具上行空间｜港股收市

2025年最后一个完整交易日，受到粉饰橱窗效应、人民币在岸价及离岸价双双升穿7算所推动，港股气氛转旺，恒生指数反弹219点。社交媒体巨擘 Meta收购新加坡AI初创Manus，刺激AI及半导体股表现，百度（9888）急升近9%，中芯（981）亦涨超过4%。大市总成交1,998亿元，较上日减少一成一，并再次回到2,000亿元以下。临近长假期，北水「收炉」连续3日录得净流出，最新净流出金额约38亿元。

科指升1.7% 科技股跑赢大市

美股周一回软，内地股市亦缺乏方向，上证综指接近平收。恒生指数轻微高开1点之后，一度高见25930点，升295点，直逼26000点大关。恒指尾段升势回顺，收市报25854点，升幅0.9%。国企指数升1.1%，收市报8991点。科技股跑赢大市，全日升1.7%，收报5578点。

科技股成为大市焦点。Meta收购在中国成立、但已迁至新加坡的Manus，虽然没有公布收购作价，但亦反映中国AI技术有一定实力。此外，内地「AI六小虎」之一的智谱（2513）及「国产GPU四小龙」之一的天数智芯（9903）开始招股，亦令市场将焦点放在AI及晶片板块。

重磅AI概念股百度应声炒上8.9%，收市报129.7元，商汤（020）亦涨2.3%，半新股诺比侃 （2635）更爆升超过一成一。晶片股方面，中芯升4.2%，收市报72.5元，成交超过67亿元，华虹半导体（1347）亦抽高近4%。百度及中芯包办恒指及国指的最大升幅成份股首两位。

油价回升 中海油升近4%

其他股份方面，国际油价回升，带动中海油（883）升近4%，中石油（857）亦涨逾2.4%。优必选（9880）主席承诺一年之内不会减持公司股份，股价急升8.3%。

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股反弹主要受惠于人民币汇率走强，以及交投活跃度回升。对比全球主要股市，港股的估值依然吸引，认为明年港股仍存在上行空间，惟短期内恒指或仍受制于26000点关口。

---

恒指今早高开1点后，走势持续向上，中午收市报25749点，升113点或0.44%，成交965.4亿元；科指方面，中午收报5540点，升57点或1.04%。

科网股集体上涨，百度（9888）为表现最好蓝筹，该股旗下萝卜快跑无人车将于英国布局，以及自研AI晶片有望进入放量期，半日股价升6.88%至127.3元；阿里巴巴（9988）升0.7%；小米（1810）升0.73%；腾讯（700）升0.42%；美团（3690）升0.19%。

受累Labubu二手价回落

不过，泡泡玛特（9992）仍持续跌势，中午跌5.2%至189.5元，成表现最差蓝筹。消息面上，泡泡玛特旗下Labubu坐坐派对搪胶毛绒系列在二手平台价格回落，均价从1,478元人民币跌至632元人民币，跌幅逾一半，部分原价99元人民币单款亦跌至82元人民币。

此外，随着英伟达（Nvidia）引领全球数据中心进行一场供电架构「革命」，将电压标准从传统的交流电转向800伏直流电，引爆AI算力基础设施升级潮，利好一众半导体股走势，其中英诺赛科（2577）半日升9.23%；芯智控股（2166）升3.59%；中芯国际（981）升3.24%；华虹半导体（1347）则升1.45%。

6只新股 4只升势强劲

至于今日上市的6只新股，当中4只升势强劲，英矽智能（3696）升34.14%；美联股份（2671）升30%；五一视界（6651）升18.56%；林清轩（2657）升14.38%；不过，迅策（3317）半日「潜水」跌0.08%；卧安机器人（6600）则无起跌。

---

贵金属狂潮冲高后，纷纷出现获利回吐，现货金价周一跌逾4%至4331.48美元，今早轻微回升，升约0.2%至4,339美元；现货银价周一更急泻近9%至72.15美元，今早则反弹约1%至72.85美元。市场紧张情绪亦拖累了股市，美股三大指数集体向下，其中道指周一跌249点或0.51%，报48461点；标指跌24点或0.35%，报6905点；纳指则跌118点或0.5%，报23474点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌0.67%至7636点。

Tesla旗下Cybertruck持续延期

焦点股中，Tesla（TSLA）Cybertruck项目持续延期，周一股价跌3.3%至459.64美元。韩国电池材料供应商L&F表示，与Tesla在2023年2月签订的3.83万亿韩元供货合同金额大减99%；该材料原计划用于Cybertruck电池，但车型推迟及消费者偏好转移导致实际需求锐减。

港股方面，恒指今早高开1点，报25636点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）无起跌；腾讯（700）升0.3%；美团（3690）跌0.2%；京东（9618）升0.8%；百度（9888）则升逾3%，小米（1810）无起跌。

贵金属狂潮退却，相关股下跌，智汇矿业（2546）跌逾6%；赣锋锂业（1772）跌5.7%；洛钼（3993）亦跌2%。此外，江铜（358）跌逾4%；紫金矿业（2899）跌2.2%；紫金黄金国际（2259）跌2.4%；中国白银（815）则跌2.8%。

中芯国际406亿购中芯北方股权

个股消息中，中芯国际（981）拟向国家集成电路基金等5名中芯北方股东发行股份购买其所持有标的公司49%股权，交易价格约406亿元人民币；完成后，中芯国际将持有中芯北方100%股权。该股开市报71.5元，升2.8%。

英矽智能公开发售超购1426倍

新股市场方面，今日6只新股同日上市，其中英矽智能（3696）公开发售录1,426倍超购，一手中签率1%，国际发售超购逾25倍。该股开市报35元，升45%。

林清轩（2657）公开发售录逾1,234倍超购，一手中签率2%，国际发售超购逾18倍。该股开市报85元，升9%。

卧安机器人（6600）公开发售录约253倍超购，一手中签率7%，国际发售超购7.9倍。该股开市报73.8元，无起跌。

五一视界及美联股份开市升近15%

五一视界（6651）公开发售录约255倍超购，一手中签率10%，国际发售超购1.6倍。该股开市报35元，升近15%。

美联股份（2671）公开发售部分录约145倍超购，一手中签率0.75%，国际发售超购0.48倍。该股开市报8.21元，升逾15%。

迅策（3317）公开发售录约6.2倍超购，一手中签率约13%，国际发售超购2.1倍。该股开市报48.02元，微升不足1%。

北水动向方面，昨日净卖出港股34.14亿元，其中招行（3968）、华虹半导体（1347）及江西铜（358）分别获净买入9.71亿元、2.62亿元及2,259万元；而中移动（941）、阿里（9988）及紫金矿业（2899）分别遭净卖出14.5亿元、10.24亿元及6.22亿元。