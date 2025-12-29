Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

假期气氛浓厚 美股三大指数早段回软 金银遭抛售

股市
更新时间：22:42 2025-12-29 HKT
发布时间：22:42 2025-12-29 HKT

2025年已进入最后阶段，随著基金经理大多已休假，美股亦转趋平静，美股三大指数开市后微跌，至于早前狂炒的黄金白银则从高位回落。

道指开市早段跌57点，报48653点，相当于0.1%跌幅。标普指数早段回落0.3%，报6907点，至于纳斯达克指数早段亦跌0.6%，报23450点。

上周道指以及标普指数均曾创出历史新高，但踏入本周，入市气氛则较为审慎。至于贵金属市场方面，随著俄乌和谈显露曙光，金价从高位回落，最新报每盎司4386美元，跌3.2%。至于炒风更热烈的白银，最新报每盎司72.6美元，跌8.4%。

虽然金价回软，但瑞银仍然看好后市走势，认为金价可挑战每盎士5000美元水平。瑞银报告指出，把明年3月、6月和9月的黄金目标价，从4500美元上调至5000美元。至于12个月后，即明年年底则为4800美元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
5小时前
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
01:36
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
影视圈
4小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
9小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
陈庭欣分手丨彩丰行老板杨振源屋邨出身曾做地盘 19岁接手化妆品生意 与前妻育有两子
陈庭欣分手丨彩丰行老板杨振源屋邨出身曾做地盘 19岁接手化妆品生意 与前妻育有两子
影视圈
6小时前
日出康城业主擅拆单位主力墙案 两项传票罪成罚款18万 官斥：故意漠视墙壁状况致楼宇有倒塌风险
01:03
日出康城业主擅拆单位主力墙案 两项传票罪成罚款18万 官斥：故意漠视墙壁状况致楼宇有倒塌风险
社会
6小时前
央视新闻联播播出解放军无人机飞过台北101的画面。
00:17
围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
2小时前
大肚惨被流放街头 港妈怒插奶奶「正日癌」网民抽丝剥茧揭心寒真相｜Juicy叮
大肚惨被流放街头 港妈怒插奶奶「正日癌」网民抽丝剥茧揭心寒真相｜Juicy叮
时事热话
4小时前
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
饮食
3小时前