假期气氛浓厚 美股三大指数早段回软 金银遭抛售

2025年已进入最后阶段，随著基金经理大多已休假，美股亦转趋平静，美股三大指数开市后微跌，至于早前狂炒的黄金白银则从高位回落。

道指开市早段跌57点，报48653点，相当于0.1%跌幅。标普指数早段回落0.3%，报6907点，至于纳斯达克指数早段亦跌0.6%，报23450点。

上周道指以及标普指数均曾创出历史新高，但踏入本周，入市气氛则较为审慎。至于贵金属市场方面，随著俄乌和谈显露曙光，金价从高位回落，最新报每盎司4386美元，跌3.2%。至于炒风更热烈的白银，最新报每盎司72.6美元，跌8.4%。

虽然金价回软，但瑞银仍然看好后市走势，认为金价可挑战每盎士5000美元水平。瑞银报告指出，把明年3月、6月和9月的黄金目标价，从4500美元上调至5000美元。至于12个月后，即明年年底则为4800美元。