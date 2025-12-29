6新股同日暗盘 英矽智能曾升近九成 卧安机器人及迅策「破发」 分析：有赚先行食糊

新股市场非常热闹，明日（30日）将有6只新股同日登陆联交所，但6只新股今（29日）暗盘表现不一，当中英矽智能（3696）曾升近九成，为表现最好新股，但其后升幅显著收窄；五一视界（6651）亦升逾5成；林清轩（2657）及美联股份（2671）则曾升约35%。不过，卧安机器人（6600）及迅策（3317）则齐齐「破发」，两者分别曾跌近45%及38%。独立股评人唐牛表示，抽中新股有盈利者，不妨先行食糊，但若抽中破发的两只股份，则建议及早止蚀。

英矽智能一手可赚逾万元

英矽智能暗盘一度涨89.2%至45.5元，以一手500股计，最多赚10,725元；其后升幅收窄至56.34%，报37.6元。据券商资料显示，抽乙组亦未能稳中一手英矽智能，要抽4000手才稳中1手，「顶头槌飞」获派3至4手。

五一视界暗盘亦同样上涨，曾升逾54%至46.98元，以一手200股计，最多赚3,296元；其后报35元，续升14.75%。五一视界抽100手稳中1手，「顶头槌飞」获派27至28手。

林清轩抽乙组才稳中1手

林清轩暗盘最高见105元，升35%；其后升幅收窄，升26.66%报98.5元。抽乙组才稳中1手的林清轩，抽1400手稳中1手，「顶头槌飞」获派2至3手。

美联股份暗盘最多升35.2%至9.6元，随后升幅急剧回落，报7.31元，升2.96%。抽200手美联股份稳中1手，「顶头槌飞」获派18至19手，上市价为招股价下限7.1元。

卧安机器人先升后急跌

卧安机器人一度高开见79元，随后下挫最多45.8%见40元，其后跌幅收窄，暂报62元，跌15.99元。抽400手卧安机器人稳中1手，「顶头槌飞」获派34手。

迅策暗盘急跌37.5%，低见30元，随后跌幅轻微收窄，报36.66元，跌23.62%。抽200手稳中1手的迅策，「顶头槌飞」获派56手，上市价为招股价下限48元。

另一方面，前财政司司长曾俊华近日在社交平台发文表示，在前景不明朗下，有时还听到一些出奇地「乐观」的言论，例如今年香港金融市场如何亮丽、新股市场如何畅旺，但其个人可能比较保守审慎，当见到近日有4只新股在上市挂牌日，全部跌穿招股价，而且跌幅不少，「就不其然皱一皱眉」，点解会出现这样的情况呢？是否有些工夫做得疏忽或者做得不够呢？

