比亚迪股价曾升逾6% 辟谣称没计划推飞行汽车
更新时间：14:54 2025-12-29 HKT
内地继续支持消费品以旧换新的政策，利好汽车股走势下，比亚迪（1211）今日股价表现亮丽，曾升逾6%至99.8元，其后回落，暂报97.85元，续升逾4%。不过，针对内地有传言称比亚迪将推出飞行汽车的消息，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞在微博发文辟谣指，相关消息为不实信息，比亚迪没有此类计划和安排。
「流量面前 要保持克制」
根据李云飞公布的截图显示，内地社交媒体上流传疑为AI合成片段，并配文称「比亚迪的飞行汽车就要来了，搭载兆瓦闪充技术。玄鸟架构，强得离谱！」等内容，声称比亚迪将推出名为「Ufly」的飞行汽车。
李云飞对此表示，「此消息为不实讯息！我们没有此类计划和安排。在流量面前，我们要保持克制！」
