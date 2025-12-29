零跑汽车获一汽溢价入股 股价曾升逾7% 朱江明回应称实控人不会改变
零跑汽车（9863）今早（29日）公布，昨日与一汽股权订立内资股认购协议，已有条件同意向一汽股权发行7,483.22万股内资股，认购价为每股内资股50.03元人民币（约55.29港元），较零跑汽车上周五（24日）H股收市价49.94元，溢价10.7%。该股股价今早曾升逾7%，高见53.5元，其后升幅收窄，暂报51.85元，升约3.8%。
另一方面，集团创办人兼董事长朱江明回应内媒时表示，要保证实控人的控制权，这是不会改变的；有了大股东的加入和支持，以及战略层面和产品层面的合作，公司的稳定性会更强。零跑副总裁李腾飞亦表示，无论是跟斯特兰蒂斯（Stellantis）还是和一汽的合作，投资协议对股权比例都有明确约定，来保证公司实控人团队的实控地位。
50%资金用于研发投入
公告提到，内资股认购事项所得款项总额为37.4亿元人民币（约41.4亿港元）。其中约50%将用于研发投入，约25%将用于补充营运资金及一般公司用途，以及约25%将用于扩大销售及服务网络，并增强品牌知名度。
此外，是次发行股份数量相当于零跑已发行股份总数及经内资股认购事项扩大后公司经扩大已发行股份分别约5.26%及5%。内资股认购事项完成后，公司公众持股量约45.61%，将继续符合上市规则项下有关公众持股量的规定。
