Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

零跑汽车获一汽溢价入股 股价曾升逾7% 朱江明回应称实控人不会改变

股市
更新时间：10:10 2025-12-29 HKT
发布时间：10:10 2025-12-29 HKT

零跑汽车（9863）今早（29日）公布，昨日与一汽股权订立内资股认购协议，已有条件同意向一汽股权发行7,483.22万股内资股，认购价为每股内资股50.03元人民币（约55.29港元），较零跑汽车上周五（24日）H股收市价49.94元，溢价10.7%。该股股价今早曾升逾7%，高见53.5元，其后升幅收窄，暂报51.85元，升约3.8%。

另一方面，集团创办人兼董事长朱江明回应内媒时表示，要保证实控人的控制权，这是不会改变的；有了大股东的加入和支持，以及战略层面和产品层面的合作，公司的稳定性会更强。零跑副总裁李腾飞亦表示，无论是跟斯特兰蒂斯（Stellantis）还是和一汽的合作，投资协议对股权比例都有明确约定，来保证公司实控人团队的实控地位。

50%资金用于研发投入

公告提到，内资股认购事项所得款项总额为37.4亿元人民币（约41.4亿港元）。其中约50%将用于研发投入，约25%将用于补充营运资金及一般公司用途，以及约25%将用于扩大销售及服务网络，并增强品牌知名度。

此外，是次发行股份数量相当于零跑已发行股份总数及经内资股认购事项扩大后公司经扩大已发行股份分别约5.26%及5%。内资股认购事项完成后，公司公众持股量约45.61%，将继续符合上市规则项下有关公众持股量的规定。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
18小时前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
16小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
2025-12-28 09:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
2025-12-28 09:30 HKT
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
16小时前
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
17小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年
中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年
影视圈
11小时前