恒指半日升67点 两万六关得而复失 比亚迪急升6% 美高梅中国泻13%｜港股开市

恒指今早高开109点后，升幅一度扩大至264点，高见26082点，但其后两万六关得而复失，升幅逐步收窄，截至中午报25886点，升67点或0.26%，半日成交1,264亿元。科指方面，半日升87点或1.6%，报5587点。

中移动连跌第6日

蓝筹股中，比亚迪（1211）半日急升6%，冠绝蓝筹，连同美团（3690）及网易（9999）分别升2.3%及2.6%，为贡献恒指最多升幅股份；相反，汇控（005）及中移动（941）齐跌逾1%，拖累了大市表现，其中中移动更是第6个交易日下跌，目前股息率已近6.4厘。

汽车股受惠内地继续以旧换新

单计股价变幅，除了比亚迪外，吉利汽车（175）及理想汽车（2015）分别升4.8%及3.7%，齐齐打入蓝筹升幅三甲。消息面上，财政部部长蓝佛安在全国财政工作会议上表示，明年财政将大力提振消费，又表明将深入实施提振消费专项行动，继续安排资金支持消费品以旧换新，调整优化补贴范围和标准。

另一方面，零跑汽车（9863）公布获一汽溢价入股，半日亦升3.6%至51.75元。

相关文章：零跑汽车获一汽溢价入股 股价曾升逾7% 朱江明回应称实控人不会改变

美高梅中国支付品牌使用费增

异动股中，美高梅中国（2282）半日急跌逾13%，报13.48元。大摩指出，美高梅中国从2026年起向母公司支付的品牌使用费由1.75%提升至3.5%，其中2026年品牌使用费料达12亿元，较2025年的6亿港元大幅增加，并预计美高梅中国2026年企业EBITDA将较先前预期下降7%，按年下跌5%，EBITDA利润率将收窄220个点子。

其余濠赌股亦见挨沽，新濠国际（200）半日跌近4%；金沙（1928）及永利（1128）亦分别跌3.7%及3%。

-----

港股今日（29日）圣诞假期后复市，距离今年收炉只有短短2个半交易日。在假期期间，沪深股市、人民币走强，其中上证指数录得8连升，离岸人民币一度升穿「7」关口，创15个月新高，不过美股假期复市后则轻微低收。有分析指，沪深股市和人民币的强势有望利好港股，料恒指今年有望接近或企稳26000点关口收炉。

恒指今早高开109点，报25928点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升0.75%；腾讯（700）升0.5%；美团（3690）升0.8%；京东（9618）升0.5%；百度（9888）则升1.3%。不过，小米（1810）接获公司联合创始人兼副董事长林斌通知减持不超过20亿美元、约155亿港元股份计划；该股开市报38.68元，跌1.4%。

相关文章：小米副董事长林斌计划减持不超过20亿美元小米股份 筹集资金成立投资基金公司

贵金属狂潮下，洛钼（3993）开市升逾4%；南方锰业（1091）升3.9%；中国白银（815）升2.8%；紫金矿业（2899）则升2.3%；惟紫金黄金国际（2259）逆市跌0.3%。

优必选近17亿购内地上市公司股权

个股消息中，优必选（9880）拟收购锋龙股份（002931）合共43%股权，总现金代价16.65亿人民币，将以内部资源支付，以加速其人形机器人的开发与商业化；该股开市报117.4元，升7.2%。

郭思治：明年港股走势仍乐观

香港股票分析师协会副主席郭思治指出，目前港股市场没有黑天鹅事件和利淡消息，以及恒指正稳守10日及20日均线之上，预期只要买盘稍为积极，以及同时A股今日可能有望挑战4000点，对港股产生正面作用，恒指今年可望进一步接近或企稳26000点关口收炉；至于明年走势，需要观察明年初资金入市态度，但他个人对明年港股走势持相对乐观看法。

陆秉钧：料维持窄幅上落市

独立分析师陆秉钧则表示，现时不少基金均已收炉，预期港股在仅剩的交易日中将会维持窄幅上落市格局，恒指今年上限水平或将在26000点至26200点区间，并且在缺乏好消息的推动下，恒指上述区间可能仍成为港股明年首周的阻力位。

他续指，由于港股股值从低位重返至合理水平，以及中国人工智能公司DeepSeek带来的中国AI科技股热潮炒作，令港股今年累计不少升幅，不过中国AI热潮的利好消息今年下半年起已逐渐被市场消化，同时暂缺新的科技股催化剂，估计港股明年出现大跌可能性不大，惟整体走势或不及今年。

白银和铂金短期不宜追高

黄金、白金等贵金属假期中屡屡破顶。陆秉钧指出，个人认为黄金及其他贵金属长线而言仍有上升空间，黄金甚至有机会上试5,000美元水平，不过白银和铂金这类金属，在短时间内的涨幅过大，当它们调整时，相关股票的跌幅或亦会非常剧烈，建议有意部署该板块的投资者，短线上不适合追高，至少应该等待出现一次调整后才考虑买入，但切忌过于贪心。

郭思治亦指出，在今次贵金属的明确上升趋势中，建议投资者采取观望或顺势做多的策略。

鲍威尔继任者或周内揭晓

展望本周，新年即将到来，A股港股美股日韩等将于元旦假期休市，港股亦于31日提前半日收市。数据方面，中美制造业PMI、美国12月27日当周首次申请失业救济人数等重要经济数据将在本周出炉 。同时，美国联储局最新会议纪要亦在本周内公布，市场将在会议纪要中寻找未来利率动向的讯息。另外，联储局主席鲍威尔继任者或本周内揭晓，而「股神」巴菲特亦将正式退任巴郡行政总裁一职。

另外，本周还迎来今年最后一批新股挂牌。卧安机器人（6600）、迅策（3317）、英矽智能（3696）、美联股份（2671）、林清轩（2657）、五一视界（6651）6只新股于今日收市后暗盘交易，周二（30日）一齐敲钟。