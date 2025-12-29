Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

明年初部署必打守势波｜唐牛

股市
更新时间：08:45 2025-12-29 HKT
发布时间：08:45 2025-12-29 HKT

港股踏入2025年最后一个交易周，虽说假期气氛浓厚，但炒作气氛依然。港股IPO赶搭尾班车，明天6只新股齐发，港交所（388）现场肯定水泄不通，另一边厢资源板块起动，白银走势更是脱缰野马，不让黄金专美。

恒指现水平不贵 也不便宜

今年炒作主题多，2026年又如何？本栏没有水晶球，未能作出准确预测，但可以肯定的是，赢钱难度将大大提升。无他，恒指今年累升三成，现水平不算贵、但也不是便宜，要再推高必须有更强而有力的因素，美股更夸张，讲咗N次爆煲但继续破顶再破顶，稍为调整足杀你一个措手不及；所以明年初部署必定先打守势波，睇清形势再出招。

唐牛

本栏逢周一、三刊出

