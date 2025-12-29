明年初部署必打守势波｜唐牛
更新时间：08:45 2025-12-29 HKT
发布时间：08:45 2025-12-29 HKT
发布时间：08:45 2025-12-29 HKT
港股踏入2025年最后一个交易周，虽说假期气氛浓厚，但炒作气氛依然。港股IPO赶搭尾班车，明天6只新股齐发，港交所（388）现场肯定水泄不通，另一边厢资源板块起动，白银走势更是脱缰野马，不让黄金专美。
恒指现水平不贵 也不便宜
今年炒作主题多，2026年又如何？本栏没有水晶球，未能作出准确预测，但可以肯定的是，赢钱难度将大大提升。无他，恒指今年累升三成，现水平不算贵、但也不是便宜，要再推高必须有更强而有力的因素，美股更夸张，讲咗N次爆煲但继续破顶再破顶，稍为调整足杀你一个措手不及；所以明年初部署必定先打守势波，睇清形势再出招。
唐牛
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
本栏逢周一、三刊出
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
2025-12-28 09:00 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT