小米副董事长林斌计划减持不超过20亿美元小米股份 筹集资金成立投资基金公司
更新时间：19:59 2025-12-28 HKT
发布时间：19:59 2025-12-28 HKT
发布时间：19:59 2025-12-28 HKT
小米（1810）公布，接获公司联合创始人、执行董事、副董事长林斌通知的减持不超过20亿美元，约155亿港元股份计划。林斌减持股份所得款项主要用于成立投资基金公司。
明年12月起，每12个月出售5亿美元股份
小米表示，林斌计划自2026年12月开始，在符合相关法律法规以及联交所证券上市规则相关要求的前提下，每12个月出售金额不超过5亿美元，相当于38亿港元的公司B类普通股，累计出售总金额不超过20亿美元的公司B类普通股。
小米强调，林斌对集团业务前景充满信心并将长期服务于集团。
