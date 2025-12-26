北京松绑住房限购 上证指数挑战8连升 A股按年升达58%

港美因平安夜提早收市，美股道指及标指齐创收市新高，道指收报48731，升0.6%；标指报6932，升0.3%；纳指报23613，升0.2%。在亚洲主要股市中，只有内地及日本昨日开市，并齐稍为造好，上证指数埋单升约0.5%，连升7日累涨134点或3.5%，而近2年上证指数出现8连升只有4次。今日美国和内地股市将如常交易，港股则待下周一才复市。今早A股挑战8连升，上证指数现升约0.1%，报3964点。

在人民币升穿7算、北京住房限购政策进一步松绑等因素影响，内地股市向好。上证指数低开高走，收报3959，升18点或约0.5%，连升7日累升134点或3.5%。深证成指数和创业板指数均连升5日，深证成指数报13531，升44点或0.3%；创业板指数报3239，升9点或0.3%。

相关文章：离岸人民币「破7」 为去年9月来首次

A股年成交额首破400万亿元

沪深昨日两市成交额共1.92万亿元（人民币，下同），按日多443亿元。内地官媒《证券时报》发文指，A股市场年成交额首破400万亿元，截至本周二收市止，A股市场年内累计成交额达407.82万亿元，按年升近58.5%。超过98%的交易日成交额维持在万亿元以上，其中成交额突破2万亿元的交易日占比23.6%。成交额创新高主要因为资本市场改革持续深化，险资、社保基金等长期资金稳步入市，中国资产因估值优势持续吸引外资流入。

日本股市方面，日经指数先高后低，曾高见50510点，收报50407点，升63点或0.1%，全日高低波幅226点。日本政府上调截至明年3月财政年度的经济增长预测，由0.7%上调至1.1%，因为大规模经济刺激政策，带动消费和资本投资，以及美国关税带来的负面影响较预期少，另预计下年度经济增长将会加速至1.3%。另日本央行行长植田和男暗示，明年可能会进一步加息。