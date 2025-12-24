长假期前 港股暂难企稳二万六｜古天后

12月24日，大致天晴，日间温暖，明日天气开始转凉。美国公布上季GDP增长胜预期，第三季经济录得两年最快增速，或窒碍联储局减息，债息掉头回升，隔晚一度拖累美股走软，但圣诞行情下，美股最终反复向好。道指低开42点后，跌幅最多扩大至108点，其后曾倒升164点，道指收市报48442，升79点或0.16%；标指及纳指则贴近高位收市，标指升31点或0.46%，报6909；纳指升133点或0.57%，报23561。Nvidia股价回升3%，为升幅最大道指成份股；亚马逊升1.6%；Alphabet反弹1.5%。麦当劳（McDonald's）跌1.7%，为表现最差道指成份股。

美第三季GDP加快至4.3%胜预期

美国第三季国内生产总值（GDP）由第二季3.8%加快至4.3%，远胜预期3.3%，主要受惠于消费及商业开支表现强韧，以及贸易政策影响减退。至于联储局重视嘅通胀指标，核心个人消费开支平减指数（Core PCE）按季升2.9%，符合预期。GDP数据出炉后，美国10年期债息一度倒升3.5个基点，至4.204厘，其后回软；对息口较敏感嘅2年期债息曾转升5.2个基点，至3.555厘。美汇指数一度回落0.45%，至97.85，市场揣测日本可能干预汇市，日圆曾升0.89%，至155.65兑每美元。比特币则回吐2.28%，至86834美元。

金属价格已进入极度超买区

商品市场方面，地缘政治局势紧张，现货金价继续破顶，最多升1.27%，突破4500美元大关并再刷新纪录，而白银则首度冲破70美元，升3.64%，至71.5815美元；伦敦期铜首次突破每吨12000美元，升2.07%，至12167美元历史新高。近日金属价格急升，已进入极度超买区，预期明年金属价格表现较为平稳，难以再复制今年如火箭般升势。

港股半日市料窄幅波动

港股昨日表现反复，恒生指数高开74点，早段曾升125点，高见25927，午后转跌，全日跌27点，报收25774；结束四日反弹升势，成交额则缩减至1571亿元，长假期前买卖两闲。踏入12月后，港股成交维持淡静，以致升市力度不足，但沽压唔严重下，亦跌得温和，港股暂仍未能最出上落市格局。不过美股出现圣诞行情，隔晚夜期跟ADR跟随美股略为回升，重返25800水平之上，今早黑期亦于25800水平徘徊，料今早大市略为高开，但由于只有半日市关系，加上长假期在即，而下周二期指结算及下周只有三个半交易日，料交投维持淡静。

由于沽空股份数量变化不大，暂再无挟淡仓诱因，预计半日市大市窄幅波动，唔会有太大变化。参考本月期权分布，以乎结算日结算价维持于25300-26000之间对庄定最为有利，亦为期权玩家最痛结算点，估计大市于下周二结算日前难走出此范围。留意多条移动平均线汇聚于25650-25950此区域之内，不排除今日大市仍会于此范围内窄幅上落，除非大市下破25600水平，又或站稳26000水平，否则难见突破，半日市缸边友参与度不高，提早收炉过圣诞，祝大家圣诞愉快！