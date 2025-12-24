恒指轻微高开 中芯升逾2% 黄金续向上 融创完成境外债重组｜港股开市

美股三大指数圣诞节前继续造好，道指周二收市升79点或0.16%，报48442点；标指升31点或0.46%，报6909点；纳指升133点或0.57%，报23561点。此外，在地缘政治紧张局势升级及联储局减息预期推动下，黄金和白银再升至历史新高，现货金最新突破4,500美元关口，高见4519美元；白银亦曾高见72.1美元高位。

Google明年推新款AI智能眼镜

焦点股中，Nvidia（NVDA）据报已告知中国客户，计划于明年2月中旬交付其性能排名第二的AI晶片H200；该股周二升3%至189.21美元。此外，市传Google（GOOGL）计划于明年推出新款AI智能眼镜，以与Meta等竞争对手展开差异化竞争；该股周二亦升1.5%至314.35美元。

阿里开源全新图像生成模型

港股方面，恒指今早高开5点，报25780点。科网股普遍弱势，阿里巴巴（9988）开源全新图像生成模型Qwen-Image-Layered，首次在模型内实现PS级的图层理解与图像生成，股价开市报147元，跌0.14%；腾讯（700）跌0.7%；美团（3690）跌0.4%；小米（1810）则跌0.3%。此外，中芯（981）据报部份产能加价一成，开市升逾2.1%。

黄金相关股继续向上，招金（1818）升1.45%；山东黄金（1787）升1.43%；紫金矿业（2899）升1.26%；紫金黄金国际（2259）亦升0.9%；中国白银集团（815）则升2.8%。

京东逾5万件电子产品被盗

另一方面，据外媒引述消息指出，京东（9618）法国巴黎地区一个仓库遭爆窃，逾5万件电子产品被盗，包括手机、电脑和平板电脑等，估计损失约3,700万欧元（约3.4亿港元）。京东回应事件时表示，当地警方已介入调查处理，仓库已恢复正常运营，但相关方面披露的「重大损失数据」，与实际情况有较大出入。该股开市报112.6元，跌0.2%。

融创完成全面境外债务重组

个股消息中，融创中国（1918）公布完成全面境外债务重组，并于昨日（23日）生效，约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除。该股开市报1.3元，升1.6%。

北水动向方面，昨日净买入港股6.11亿元，阿里（9988）、美团（3690）及紫金矿业（2899）分别获净买入13.6亿元、2.23亿元及1.12亿元；而中移动（941）、腾讯（700）及快手（1024）分别遭净卖出19.75亿元、10.88亿元及1.74亿元。