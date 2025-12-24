平安夜半日市 恒指收升44点 中芯升逾3% 分析料有资金粉饰橱窗｜港股开市

圣诞假期前夕，假期气氛浓厚，美股隔晚走高，港股平安夜半日市维持日前窄幅上落市格局。恒指轻微高开后，在芯片股和部分国企股造好的支持下，反复靠稳，最终全日25818点，仅升44点，半日市下，大市成交回落至925亿元，不足千亿，为去年底同样半日市以来最少。不过北水却转流走11.75亿元，7日连续流入趋势断缆。

恒指高开6点，一度最多升116点，其后倒跌2点，全日收报25818点，升44点。全日波幅仅118点。国指收报8915点，升1点；科指收报5499点，升10点。

美暂缓对华半导体征新关税18个月

美国暂缓对中国半导体征新关税18个月，同时据外电报道，NVIDIA已告知中国客芯片巨头，计划于明年2月中旬向中国客户交付其性能排名第二的人工智能（AI）芯片H200。芯片股多数向上支持大市。据报部份产能加价一成的中芯（981）走高3.1%，收报71.05元，为表现最佳蓝筹股，兼贡献大市15点；上海复旦（1385）扬1.5%，收报43.4 元；华虹半导体（1347）升1.6%，收报71.45元；ASMPT（522）涨0.5%，收报77.8 元。

国资委吁明年国企改革「再上新台阶」 ，且要加强上市公司质量和市值管理。部分国企股走高。中信股份（267）升0.6%，收报11.99 元；中国平安（2318）扬0.4%，收报66.2 元；中海油（883）则升0.2%，收报20.6元。

京东回应仓库遭爆窃 股价无升跌

科网股则各自发展。阿里巴巴（9988）跌0.8%，收报146. 元；腾讯（700）下滑0.2%，收报603 元；小米（1810）则升不足0.1%，收报39.22 元。另外，外电报道京东（9618）法国一个仓库遭爆窃，估计损失约3,700万欧元（约3.4亿港元）。不过京东回应事件时虽表示，相关方面披露的「重大损失数据」，与实际情况有较大出入，其股价无升跌，收报112.8元。

国际金价继续破顶，一度升穿4500元，但部分黄金股未见随金价向上。山东黄金（1787）跌1.8%，收报37.16 元；赤峰黄金（6693）跌1.7%，收报31.84 元；而紫金矿业（2899）扬1%，收报35.18 元；同系紫金黄金国际（2259）无升跌，收报153.5元。

彩星玩具失「忍者龟」 股价大跌15%

个股方面，百奥赛图（2315） 获纳入港股通标的证券名单，即日生效，股价大升22.2%，收报35.08 元。融创中国（1918）昨日全面境外债务重组约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除。该股涨0.8%，收报1.29元；彩星玩具（869）的「忍者龟」IP的特许权协议由2027年开始不获续期，股价大跌14.7%，收报0.435元。

香港股票分析师协会副主席郭思治指出，港股下周就迎来期指转仓及年结日，正有资金维稳股市，带来粉饰橱窗效应，因此港股周三表现靠稳。 他续指，临近年底，料港股短期内交投气氛不会过于炽热，料恒指短期内若能突破26000点，才能上试本月高位26200点，10天线约25642点料有支持。

恒指今早高开5点后，表现窄幅上落，高低波幅仅118点，半日市收报25818点，升44点或0.17%，续企于20天线（25743）之上，成交925亿元。科指方面，收报5499点，升10点或0.19%。

阿里及建行逆市向下

蓝筹股中，汇控（005）及中芯（981）分别升1.2%及3.1%，连同升0.7%的友邦（1299）为主要贡献恒指股份；不过，阿里巴巴（9988）逆市跌0.8%，建行（939）及工行（1398）亦分别跌0.7%及0.5%。消息面上，据报中芯已经对部份产能实施了涨价，涨幅约10%。

单计股价变幅，除了中芯之外，中国宏桥（1378）升2.3%，为表现最佳蓝筹之一，长建（1038）及电能（006）亦齐齐升约1.8%。

百奥赛图纳北水大升22%

虽然金价高企，但部份金矿股出现获利回吐，其中山东黄金（1787）跌1.85%；赤峰黄金（6693）跌1.7%；灵宝黄金（3330）亦跌0.2%；紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）则分别升1%及无起跌。

个股消息中，百奥赛图（2315） 获纳入港股通标的证券名单，今日起生效，收市大升22%至35.08元。

美股三大指数圣诞节前继续造好，道指周二收市升79点或0.16%，报48442点；标指升31点或0.46%，报6909点；纳指升133点或0.57%，报23561点。此外，在地缘政治紧张局势升级及联储局减息预期推动下，黄金和白银再升至历史新高，现货金最新突破4,500美元关口，高见4519美元；白银亦曾高见72.1美元高位。

Google明年推新款AI智能眼镜

焦点股中，Nvidia（NVDA）据报已告知中国客户，计划于明年2月中旬交付其性能排名第二的AI晶片H200；该股周二升3%至189.21美元。此外，市传Google（GOOGL）计划于明年推出新款AI智能眼镜，以与Meta等竞争对手展开差异化竞争；该股周二亦升1.5%至314.35美元。

阿里开源全新图像生成模型

港股方面，恒指今早高开5点，报25780点。科网股普遍弱势，阿里巴巴（9988）开源全新图像生成模型Qwen-Image-Layered，首次在模型内实现PS级的图层理解与图像生成，股价开市报147元，跌0.14%；腾讯（700）跌0.7%；美团（3690）跌0.4%；小米（1810）则跌0.3%。此外，中芯（981）据报部份产能加价一成，开市升逾2.1%。

黄金相关股继续向上，招金（1818）升1.45%；山东黄金（1787）升1.43%；紫金矿业（2899）升1.26%；紫金黄金国际（2259）亦升0.9%；中国白银集团（815）则升2.8%。

京东逾5万件电子产品被盗

另一方面，据外媒引述消息指出，京东（9618）法国巴黎地区一个仓库遭爆窃，逾5万件电子产品被盗，包括手机、电脑和平板电脑等，估计损失约3,700万欧元（约3.4亿港元）。京东回应事件时表示，当地警方已介入调查处理，仓库已恢复正常运营，但相关方面披露的「重大损失数据」，与实际情况有较大出入。该股开市报112.6元，跌0.2%。

融创完成全面境外债务重组

个股消息中，融创中国（1918）公布完成全面境外债务重组，并于昨日（23日）生效，约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除。该股开市报1.3元，升1.6%。

北水动向方面，昨日净买入港股6.11亿元，阿里（9988）、美团（3690）及紫金矿业（2899）分别获净买入13.6亿元、2.23亿元及1.12亿元；而中移动（941）、腾讯（700）及快手（1024）分别遭净卖出19.75亿元、10.88亿元及1.74亿元。