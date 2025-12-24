Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

6厘息爱股现吸纳机会｜唐牛

股市
更新时间：08:57 2025-12-24 HKT
发布时间：08:57 2025-12-24 HKT

平安夜半日市，连同下星期两日半市（31日同样半日市），2025年合计只余下3个交易日。虽说假期气氛浓厚，交投转趋淡静，但板块炒作依然存在。好似星期一提过嘅平保（2318）及中国人寿（2628），昨日齐齐创出多年新高，还有以黄金为首的资源股，亦吸引不少资金进场起舞。

北水连日出手沽货

有人欢喜有人愁，部份强势板块，近期有回落迹象，走势最差嘅莫过于中资电讯股，本栏爱股中移动（941）已创出一个月低，但却不容易找出跌市原因，实实在在的，就是北水连日出手沽货。不过，有危就有机，中移动股息率已重上6厘，分段吸纳的机会又出现了。

唐牛

