6厘息爱股现吸纳机会｜唐牛

平安夜半日市，连同下星期两日半市（31日同样半日市），2025年合计只余下3个交易日。虽说假期气氛浓厚，交投转趋淡静，但板块炒作依然存在。好似星期一提过嘅平保（2318）及中国人寿（2628），昨日齐齐创出多年新高，还有以黄金为首的资源股，亦吸引不少资金进场起舞。

北水连日出手沽货

有人欢喜有人愁，部份强势板块，近期有回落迹象，走势最差嘅莫过于中资电讯股，本栏爱股中移动（941）已创出一个月低，但却不容易找出跌市原因，实实在在的，就是北水连日出手沽货。不过，有危就有机，中移动股息率已重上6厘，分段吸纳的机会又出现了。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出