长科旗下Dogwood公布Halneuron第2b期试验中期正面结果

长江生命科技（775）今日（23日）宣布，其旗下纳斯达克上市公司Dogwood（DWTX.NASDAQ）的主要药物产品Halneuron®在第2b期临床试验中取得正面的中期分析结果。长江生命科技股价今日收市微升1.2%，报0.85元。

与接受安慰剂患者存正面差异

据悉，Halneuron®正用于治疗化疗引致的神经痛症（CINP），独立统计审查委员会审阅了97名完成治疗患者的数据后确认，在为期四周的研究中，接受Halneuron®治疗的患者在疼痛缓解方面，与接受安慰剂的患者之间存在正面差异。

根据目前第2b期试验的招募速度及中期评估结果，Dogwood预计将在2026年第三季内获得初步结果。目前的研究患者招募趋势预计，将可提供约80%至85%的统计功效，以检测Halneuron®治疗差异。

有望成CINP患者治疗选择

长江生命科技执行董事兼副主席余英才指出，目前CINP患者缺乏标准疗法，认为该独立中期分析结果令人鼓舞，Halneuron®将有望成为CINP患者的治疗选择，亦印证公司以研发疼痛及相关病症药物的前瞻视野。

是次Halneuron®治疗效果的初步证据值得关注，基于中期分析群组中，患者平均CINP患期为5年，且67%的患者同时接受其他慢性疼痛药物的稳定剂量治疗。此外，该研究的整体退出率约4.4%，远低于其他FDA批准的慢性疼痛药物的退出率。尽管目前仍处于盲法阶段，公司仍认为，该发现再次证明该药物具备安全性及耐受性。

Halneuron®为非鸦片类NaV 1.7抑制剂，目前已获FDA授予治疗CINP快速通道资格认定。本次第2b期研究完成后，结果将为开展第三期确证性临床试验奠定基础，并有助推动与监管机构就注册路径达成共识。